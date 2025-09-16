NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Narcotráfico en Venezuela

Director del FBI asegura que tiene pruebas de las actividades de narcotráfico que se realizan en Venezuela: “Gran parte de la cocaína que sale de Sudamérica de allí”

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Esto se da luego de que el gobierno de la unión americana renovará el lunes su lista de las “redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo”.

Este martes, el director del FBI, Kash Patel, habló sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro de quien aseguró que el organismo tiene pruebas de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Venezuela.

Durante la audiencia de la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos, Patel fue cuestionado por el senador Lindsey Graham sobre si considera que Maduro opera un Estado narcoterrorista en Venezuela.

Ante la pregunta, el director del FBI afirmó que: “basado en la inteligencia en las investigaciones que estamos llevando, una gran parte de la cocaína que sale de Sudamérica su punto de salida es Venezuela”.

Y aseguró que esto lo hacen “usando puntos de navegación hasta Haití. Usan vías navegables por el Caribe hasta su punto de destino que es Estados Unidos y casaremos a cada uno de esos narcotraficantes”.

o

Graham le preguntó si Venezuela es un candidato para ser etiquetado como “Estado patrocinador del terrorismo bajo la ley de Estados Unidos”.

Patel insistió: “desde mi perspectiva entregaremos la inteligencia necesaria para cada uno que quiera operar contra estos estados”.

Esto se da luego de que el gobierno de la unión americana renovará el lunes su lista de las "redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo", un documento que mantiene a Venezuela como un país clave en el narcotráfico en la región.

Por su parte, el presidente Donald Trump se ha referido a las palabras de Maduro en la que asegura que Estados Unidos se prepara para invadir Venezuela.

Trump expresó: “deja de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos, deje de enviar droga a Estados Unidos” y confirmó que “realmente hemos interceptado tres barcos no dos, pero ustedes solo han visto dos”.

“Le diría con mucha firmeza que deje de enviar gente de sus prisiones a nuestro país”, añadió.

En medio de la tensión con el régimen venezolano, al que la administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, las Fuerzas Armadas de EE. UU. atacaron una segunda embarcación presuntamente cargada con droga, según informó Donald Trump.

El mandatario aseguró que el bote salió de Venezuela y fue interceptado por las tropas que fueron desplegadas desde hace varios días en el sur del mar Caribe.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)".

Y agregó que "el ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales".

