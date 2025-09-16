Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

En las últimas horas, en medio de la presión de Estados Unidos, Nicolás Maduro acusó a Trump de preparar una “agresión militar” contra Venezuela.

En paralelo, Estados Unidos hundía una segunda lancha con presuntos narcotraficantes y los rumores de una supuesta "intervención militar" sobre Venezuela crecen.

"No funcionamos con chantajes ni amenazas. Nunca con esta administración hay algo para bien", señalaba, además Nicolás Maduro a referirse a la relación con la administración del presidente Donald Trump.

Asimismo, tras haber bajado el tono y adoptar una posición conciliadora, Maduro aseguró que ya no hay comunicación con la administración Trump:

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con Estados Unidos están deshechas, pero por ellos, por sus amenazas. Con sus amenazas las comunicaciones pasaron de maltrechas a deshechas", insistió.

Aunque al referirse al despliegue de Estados Unidos en el Caribe Maduro dijo que los días recientes han servido para prepararse y estar "más fuertes que ayer", en las últimas horas su ministro de Defensa se mostró débil e hizo un llamado de paz al Gobierno estadounidense.

“Le hablo nuevamente al pueblo de los Estados Unidos ¿Tiene sentido crear una guerra innecesaria, injusta y fabricada con mentiras?”, expresó el ministro de Defensa.

“¿Están de acuerdo en usar el dinero de los contribuyentes para el empleo de la fuerza militar contra humildes pescadores en el Caribe?”, agregó.

Además, señaló que para combatir el narcotráfico es necesaria la voluntad política, el diálogo y la comunicación entre países: “¡Nada justifica una guerra! El narcotráfico se combate con voluntad política, mucho diálogo y comunicación entre naciones, además de mucho procesamiento de inteligencia, con programas sensatos y coherentes, respetando la soberanía nacional de los Estados”.

