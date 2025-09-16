NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Régimen venezolano

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis en Ángulo de NTN24 con expertos.

En las últimas horas, en medio de la presión de Estados Unidos, Nicolás Maduro acusó a Trump de preparar una “agresión militar” contra Venezuela.

En paralelo, Estados Unidos hundía una segunda lancha con presuntos narcotraficantes y los rumores de una supuesta "intervención militar" sobre Venezuela crecen.

"No funcionamos con chantajes ni amenazas. Nunca con esta administración hay algo para bien", señalaba, además Nicolás Maduro a referirse a la relación con la administración del presidente Donald Trump.

Asimismo, tras haber bajado el tono y adoptar una posición conciliadora, Maduro aseguró que ya no hay comunicación con la administración Trump:

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con Estados Unidos están deshechas, pero por ellos, por sus amenazas. Con sus amenazas las comunicaciones pasaron de maltrechas a deshechas", insistió.

Aunque al referirse al despliegue de Estados Unidos en el Caribe Maduro dijo que los días recientes han servido para prepararse y estar "más fuertes que ayer", en las últimas horas su ministro de Defensa se mostró débil e hizo un llamado de paz al Gobierno estadounidense.

“Le hablo nuevamente al pueblo de los Estados Unidos ¿Tiene sentido crear una guerra innecesaria, injusta y fabricada con mentiras?”, expresó el ministro de Defensa.

“¿Están de acuerdo en usar el dinero de los contribuyentes para el empleo de la fuerza militar contra humildes pescadores en el Caribe?”, agregó.

Además, señaló que para combatir el narcotráfico es necesaria la voluntad política, el diálogo y la comunicación entre países: “¡Nada justifica una guerra! El narcotráfico se combate con voluntad política, mucho diálogo y comunicación entre naciones, además de mucho procesamiento de inteligencia, con programas sensatos y coherentes, respetando la soberanía nacional de los Estados”.

¿Es posible una intervención militar estadounidense en Venezuela? Análisis en Ángulo de NTN24 con expertos.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

