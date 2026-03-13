Dirigente sindical venezolano confrontó a diputados en la Asamblea Nacional chavista: “ese cuento de que ser pobre es bueno y ser rico es malo"

Un dirigente sindical venezolano identificado como José Patines 'plantó cara' frente a varios diputados de la Asamblea Nacional chavista el pasado jueves.

Ante los parlamentarios, el sindicalista exigió mejores condiciones salariales y les recordó la pésima situación económica que atraviesa el país.

Al tiempo, denunció la desigualdad de vivir en Las Mercedes y usar camionetas costosas, rechazando la narrativa oficial de la pobreza, mientras trabajadores enfrentan crisis económica.

"Nosotros también queremos andar en camionetas de las que andan ustedes, de 150 mil dólares, y vivir en Las Mercedes... Ese cuento de que ser pobre es bueno y ser rico es malo, aquí está la diferencia", manifestó Patines.

La protesta se produjo en la Asamblea Nacional (AN) tras romper un cerco policial, exigiendo salarios que cubran la canasta básica y denunciando el hambre de los trabajadores.

El dirigente sindical además anunció más acciones de protesta para el 25 de marzo, buscando respuestas a las demandas laborales.

Fue el pasado 12 de marzo que trabajadores activos, jubilados, dirigentes sindicales y estudiantes se movilizaron en Caracas para exigir al régimen que encabeza Delcy Rodríguez, un incremento salarial.

Entre las solicitudes de los manifestantes apareció el ajuste inmediato del salario mínimo y de las pensiones, así como la libertad plena de los presos políticos.

La marcha comenzó en la plaza Morelos, en el municipio Libertador, y avanzó hacia la Asamblea Nacional, donde los participantes tenían previsto entregar un documento con varias exigencias.

La convocatoria fue impulsada por más de 200 organizaciones sindicales y contó también con el respaldo del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Durante la jornada, los manifestantes denunciaron que el salario mínimo continúa fijado en 130 bolívares mensuales, lo que se traduce en apenas unos centavos de dólar.

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Voceros sindicales señalaron que este ingreso resulta insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas como la alimentación.

También cuestionaron la política de bonificaciones aplicada por el ilegítimo Poder Ejecutivo, ya que estos pagos no se incorporan al cálculo de beneficios laborales como prestaciones sociales, vacaciones o utilidades.