Donald Trump afirma que está "más que muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza gracias a un plan con un alto el fuego inmediato

El presidente Donald Trump dijo el lunes que estaba "muy cerca" de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza, pues ya contaba con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu para un amplio plan que traería un alto el fuego inmediato.

El plan, que Trump ha distribuido a los líderes árabes, se publicó después de que Trump se reuniera con Netanyahu en Washington.

VEA TAMBIÉN Trump se reúne con Netanyahu para negociar un acuerdo que permita un cese del fuego en Gaza o

Trump dijo en una conferencia de prensa que Netanyahu había aceptado el plan, que exige un alto el fuego inmediato, seguido del desarme de Hamas y la retirada israelí.

Hamás aún no ha dado su aprobación, pero Trump señaló que esperaba que el grupo militante estuviera a favor. La aprobación de todas las partes, de acuerdo con el mandatario republicano, está "más que muy cerca".

El plan de 20 puntos establece que, de acuerdo con ambas partes, "la guerra terminará de inmediato" y las retiradas israelíes coincidirán con la liberación de los últimos rehenes retenidos por Hamás.

VEA TAMBIÉN Reconocimiento simbólico del Estado palestino gana impulso mientras el conflicto en Gaza se agrava o

Los puntos clave incluyen el despliegue de una "fuerza de estabilización internacional temporal" y la creación de una autoridad de transición encabezada por Trump.

El acuerdo exigiría el desarme total de los militantes de Hamás y su exclusión de futuros cargos en el gobierno. Sin embargo, quienes aceptaran la "coexistencia pacífica" recibirían amnistía. Tras la retirada israelí, las fronteras se abrirían a la ayuda y a la inversión.

En un cambio crucial respecto de los aparentes objetivos anteriores de Trump, los palestinos no se verán obligados a irse y, en cambio, dice el documento, "alentaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor".

El presidente estadounidense se había reunido con líderes árabes clave en las Naciones Unidas la semana pasada y aseguró el domingo en las redes sociales que "todos están a bordo para algo especial, por primera vez".

Netanyahu ha dado recientemente pocos motivos para el optimismo, prometiendo en un desafiante discurso en la ONU el viernes "terminar el trabajo" contra Hamás y rechazando el Estado palestino, reconocido recientemente por varias naciones occidentales.

Normalmente un fiel aliado de Netanyahu, el presidente estadounidense ha mostrado crecientes signos de frustración antes de la cuarta visita del primer ministro israelí a la Casa Blanca desde el regreso de Trump al poder.

Trump se mostró muy molesto por el reciente ataque de Israel contra miembros de Hamas en Qatar, aliado clave de Estados Unidos

La semana pasada el presidente norteamericano advirtió a Netanyahu contra la anexión de Cisjordania ocupada por Israel, como lo han instado algunos miembros del gabinete de Netanyahu, una medida que complicaría seriamente el camino hacia un Estado palestino.

VEA TAMBIÉN Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes tras bombardeos israelíes y pidió al Ejército que se retire por 24 horas para "rescatarlos" o

El gobierno de coalición de Netanyahu, entretanto, está apuntalado por los ministros de extrema derecha que se oponen a un acuerdo de paz.