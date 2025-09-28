NTN24
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Franja de Gaza

Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes tras bombardeos israelíes y pidió al Ejército que se retire por 24 horas para "rescatarlos"

septiembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de bombardeo en Gaza (EFE)
Hamás intentó convencer a las Fuerzas de Defensa del país hebreo que se retiraran para "rescatar" a los rehenes.

Este domingo, el brazo armado del grupo terrorista Hamás aseguró que perdió contacto con dos rehenes durante los bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza de las últimas 48 horas.

Las Brigadas Ezedin al Qasam anunciaron en un comunicado "la pérdida de contacto con los dos prisioneros (...) debido a las brutales operaciones militares y los violentos ataques en los barrios de Sabra y Tal al Hawa durante las últimas 48 horas", en referencia a las zonas donde las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva aérea y terrestres.

En otro comunicado, Hamás intentó convencer a las Fuerzas de Defensa del país hebreo que se retiraran para "rescatar" a los rehenes.

"La vida de los dos prisioneros está en verdadero peligro y las fuerzas (israelíes) deben retirarse inmediatamente al sur de la calle 8 y cesar las operaciones aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 de hoy para permitir los intentos de rescate de los prisioneros", señaló el grupo armado.

Este tipo de anuncios por parte de Hamás no son nuevos, pues meses atrás el grupo terrorista había mencionado haber perdido contacto con un rehén, en ese caso, un israelo-estadounidense liberado pocos días después de esa declaración.

Desde el inicio de su ofensiva en Ciudad de Gaza, el ejército israelí ha ordenado en varias ocasiones a los palestinos dirigirse hacia el sur.

La Defensa Civil de Gaza, organización que opera bajo la autoridad de Hamás, informó el domingo de 38 muertos, incluidos 14 en Ciudad de Gaza.

La guerra en la Franja de Gaza se desencadenó por el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás en el sur de Israel, que provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí.

La ofensiva israelí en represalia en el territorio palestino ha causado 66.005 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de "violar el derecho internacional" al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

La Canonización de Carlo Acutis: La Iglesia Católica Presenta al Primer Santo Milenial - Foto EFE
El Vaticano

La Canonización de Carlo Acutis: La Iglesia Católica Presenta al Primer Santo Milenial, el 'Influencer de Dios'

Omar González, dirigente político venezolano. (AFP)
Régimen de Maduro

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar "pronto" con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Selecciones de Bolivia y Venezuela en Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así se distribuyen los cupos al Mundial de 2026 y se define el repechaje al que accederá la Vinotinto o Bolivia

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Preocupación en La Vinotinto por 10 jugadores que podrían perderse el repechaje al Mundial 2026 en caso de una eventual clasificación

El tenista español Carlos Alcaraz (AFP)
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz pasa a octavos de final en el US Open pero sufrió una molestia: esto se sabe de su condición

La Canonización de Carlo Acutis: La Iglesia Católica Presenta al Primer Santo Milenial - Foto EFE
El Vaticano

La Canonización de Carlo Acutis: La Iglesia Católica Presenta al Primer Santo Milenial, el 'Influencer de Dios'

Omar González, dirigente político venezolano. (AFP)
Régimen de Maduro

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar "pronto" con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Aviones de combate y Nicolás Maduro - Fotos: AFP/EFE
Aviones de combate

"Es cuestión de tiempo y el cronómetro va en contra de Maduro": analista habla sobre la posibilidad de una acción de EE. UU. contra el régimen de Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda