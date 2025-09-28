Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes tras bombardeos israelíes y pidió al Ejército que se retire por 24 horas para "rescatarlos"

Este domingo, el brazo armado del grupo terrorista Hamás aseguró que perdió contacto con dos rehenes durante los bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza de las últimas 48 horas.

Las Brigadas Ezedin al Qasam anunciaron en un comunicado "la pérdida de contacto con los dos prisioneros (...) debido a las brutales operaciones militares y los violentos ataques en los barrios de Sabra y Tal al Hawa durante las últimas 48 horas", en referencia a las zonas donde las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva aérea y terrestres.

En otro comunicado, Hamás intentó convencer a las Fuerzas de Defensa del país hebreo que se retiraran para "rescatar" a los rehenes.

"La vida de los dos prisioneros está en verdadero peligro y las fuerzas (israelíes) deben retirarse inmediatamente al sur de la calle 8 y cesar las operaciones aéreas durante 24 horas a partir de las 18:00 de hoy para permitir los intentos de rescate de los prisioneros", señaló el grupo armado.

Este tipo de anuncios por parte de Hamás no son nuevos, pues meses atrás el grupo terrorista había mencionado haber perdido contacto con un rehén, en ese caso, un israelo-estadounidense liberado pocos días después de esa declaración.

Desde el inicio de su ofensiva en Ciudad de Gaza, el ejército israelí ha ordenado en varias ocasiones a los palestinos dirigirse hacia el sur.

La Defensa Civil de Gaza, organización que opera bajo la autoridad de Hamás, informó el domingo de 38 muertos, incluidos 14 en Ciudad de Gaza.

La guerra en la Franja de Gaza se desencadenó por el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás en el sur de Israel, que provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 están consideradas muertas por el ejército israelí.

La ofensiva israelí en represalia en el territorio palestino ha causado 66.005 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.