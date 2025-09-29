NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Donald Trump

Trump se reúne con Netanyahu para negociar un acuerdo que permita un cese del fuego en Gaza

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Benjamin Netanyahu (AFP)
El mandatario estadounidense afirma que está muy cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes retenidos por Hamás y desarmarlos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este lunes en la Casa Blanca para una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz en Gaza.

Trump afirma que está muy cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes retenidos por Hamás y desarmar al movimiento palestino, tras sostener conversaciones con dirigentes árabes la semana pasada.

"Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio", publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social. "Todos a bordo para algo especial por primera vez. ¡lo lograremos!", escribió el mandatario.

Sin embargo, Netanyahu ha dado pocas razones para el optimismo en los últimos días.

Netanyahu afirmó el viernes en un mensaje desafiante en la tribuna de la Asamblea de Naciones Unidos que aceptar la creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para su país, y aseguró que quiere "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".

El primer ministro israelí también parece reacio a detener su ofensiva militar para tomar Ciudad de Gaza de donde cientos de miles de palestinos han tenido que huir en las últimas semanas.

Esta será la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde que Trump volvió al poder en enero, en un momento en que el mandatario republicano intenta con dificultad terminar un conflicto que afirmó que podría resolver rápidamente.

Trump ha sido hasta ahora un férreo aliado de Netanyahu, sin embargo, recientemente muestra signos de frustración ante una guerra que comenzó hace casi dos años.

El presidente estadounidense advirtió a Netanyahu la semana pasada contra el plan de anexionar Cisjordania, como piden algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí, y también se opuso al reciente ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Catar, un aliado clave de Estados Unidos.

Las familias de los rehenes israelíes instaron a Trump a que mantenga el acuerdo que propuso para un cese al fuego en Gaza.

"Le pedimos respetuosamente que se mantenga firme contra cualquier intento de sabotear el acuerdo que propuso", escribió el Foro de las Familias de Rehenes en una carta abierta a Trump.

"Hay demasiado en juego y nuestras familias han esperado demasiado tiempo para que cualquier interferencia desvíe este progreso", agregó la principal organización que agrupa a los familiares de las personas retenidas en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

