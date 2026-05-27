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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Régimen de Irán

Donald Trump sobre eventual acuerdo con el régimen de Irán: "No estamos aún satisfechos con ello"

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La televisión estatal iraní había asegurado antes que un borrador de memorando de entendimiento con Washington incluía un compromiso de levantar el bloqueo naval a Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que no estaba satisfecho aún con las ofertas del régimen de Irán para alcanzar un acuerdo, después de que la televisión estatal iraní difundiera detalles de lo que afirmó ser un borrador del pacto.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump añadió que no tenía prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de haber dicho el fin de semana que estaba cerca.

"Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", dijo Trump.

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"O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo", afirmó, en referencia a las amenazas de reanudar las operaciones militares que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero y suspendieron en abril.

La televisión estatal iraní había asegurado antes que un borrador de memorando de entendimiento con Washington incluía un compromiso de levantar el bloqueo naval a Irán, restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y retirar las fuerzas de Estados Unidos del Golfo. La Casa Blanca calificó el informe de "total invención".

Trump insistió en que no tenía prisa por lograr un acuerdo, a pesar de que la guerra con Irán estaba disparando el coste de la vida para los estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El republicano tiene índices de aprobación históricamente bajos a menos de seis meses de la votación que determinará si su partido mantiene el control del Congreso.

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"Ellos pensaron que me iban a hacer esperar, ya sabes, 'lo vamos a aguantar, él tiene las elecciones de mitad de mandato'", dijo Trump, en referencia a Irán.

"No me importan las elecciones de mitad de mandato", añadió.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sentado junto a Trump, dijo que había habido "ciertos avances" en las conversaciones con Irán.

"Veremos en las próximas horas y días si se puede avanzar", dijo Rubio.

Trump no respondió directamente al informe de la televisión estatal iraní sobre un borrador de acuerdo.

Dijo que "nadie", incluido Irán, controlaría el estrecho de Ormuz y rechazó los reportes de que Irán y el estado del Golfo de Omán podrían controlar un sistema de peaje para la vía marítima.

El mandatario, que cumplirá 80 años el mes que viene, incluso dijo que "Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires", en un comentario que aparentemente estaba destinado a Irán.

Trump sugirió después que un acuerdo con Irán podría depender de la disposición de Arabia Saudita y otros países de mayoría musulmana para firmar los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

"No estoy seguro de que debamos hacer el acuerdo si ellos no firman", dijo Trump.

El mandatario reveló que no se sentiría cómodo si Rusia o China se llevaran el uranio enriquecido iraní para destruirlo, otra solución que se ha planteado.

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