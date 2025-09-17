NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, explicó en NTN24 el escenario ante una eventual confrontación entre EE. UU. y Venezuela en medio del despliegue militar en el Caribe.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur tiene en alerta al régimen venezolano por la cercanía con la que la administración Trump ha combatido el narcotráfico en busca de neutralizar al Cartel de los Soles, grupo terrorista que, según Washington, es liderado por Donald Trump.

Según Romero, el despliegue estadounidense en el Caribe es significativamente superior al anunciado por Venezuela. "De ninguna manera podemos comparar el despliegue norteamericano en el Caribe con un contingente que tiene más", afirmó.

A su vez, estimó que Estados Unidos cuenta con “aproximadamente 7,000 efectivos” distribuidos entre Puerto Rico, el territorio continental y el Caribe, además de "10 plataformas, 10 buques, un submarino, 25 naves aéreas de combate, helicópteros, aviones de logística, aviones de inteligencia y reconocimiento".

En contraste, Romero describió que los ejercicios militares anunciados por Venezuela son simplemente una “demostración de fuerza” principalmente dirigida a su propia población. "Esto es parte de la patraña que se ha montado Padrino López, que es el sicario número uno de Venezuela de la defensa", comentó.

Respecto a la reciente incautación de 3,692 kilos de cocaína anunciada por Diosdado Cabello, Romero expresó escepticismo sobre la “credibilidad del operativo” y sugirió que podría ser una señal interna más que un mensaje para Estados Unidos.

Al abordar un posible escenario de conflicto armado, Romero fue contundente: "Esto tomaría no más de tres horas, cuatro horas máximo, para neutralizar cualquier tipo de amenaza que pueda pretender Venezuela contra los Estados Unidos". En ese sentido, subrayó la disparidad de capacidades militares entre ambas naciones.

El exoficial también mencionó la “retórica beligerante” del ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, quien advirtió que si los estadounidenses intentaran entrar en Venezuela, "estarían regresando americanos en bolsos negros" y que experimentarían "otra experiencia como Vietnam".

Romero concluyó señalando que los ejercicios militares venezolanos en la isla de La Orchila, a unos 160 kilómetros de Caracas, eran previsibles. "Hay personas en YouTube, en la plataforma de X que han venido haciéndole seguimiento a aeronaves de Venezuela viajando de Caracas y La Guaira hacia La Orchila", explicó confirmando la actividad militar en la zona.

