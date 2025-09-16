NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Marco Rubio

"Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo", analista internacional sobre las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Oláguer Chacón, analista internacional, conversó acerca las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro afirmando que es la cabeza del grupo narcoterrorista Cartel de los Soles.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió durante una entrevista a la situación de Nicolás Maduro.

Rubio reiteró en la entrevista que el líder del régimen venezolano, acusado de ser el cabecilla del Cartel de los Soles, constituye un peligro para la región.

Para hablar sobre este tema, Oláguer Chacón, analista internacional y especialista en geopolítica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El invitado afirmó: “Trump se había caracterizado y sus críticos apuntaban a que cada vez amenazaba más y al final se terminaba acobardado. En el caso con el señor Maduro era el único en el que daba pasos pequeños pero concretos”.

Y que sobre el despliegue militar en el Caribe señaló: “Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo de erradicar el tráfico de drogas que puede significar con la salida de Maduro”.

“Hasta el momento hemos visto maniobras concretas, pero no sabemos hasta qué punto su operación, si termina con la salida de Maduro o con la captura de los allegados o si se conformaría a reducir el consumo de drogas”, añadió.

Chacón puntualizó “Trump apunta a que sus pasos son firmes, sus palabras son muy serias y no pareciera dispuesto a retroceder”.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
El presidente de República Dominicana Luis Abinader-Foto: EFE
Cartel de Los Soles

República Dominicana se suma a la lista de países que declara como terrorista al Cartel de los Soles

Río Sena, París (AFP)
Francia

Récord total: revelan la cifra de personas que se bañaron en el verano en el río Sena luego de que París permitiera el acceso tras más de un siglo

Donald Trump en la final del US Open / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump es abucheado durante la final del US Open en los momentos en que la cámara lo captaba

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Neymar - AFP
Neymar

El mensaje del hijo Neymar al futbolista tras verlo llorar por la peor derrota de su carrera: "Cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar"

Maltrato

Madre y padrastro de la bebé golpeada salvajemente en Lara quedan detenidos y enfrentan cargos de trato cruel

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El polémico momento en el que Cristiano Ronaldo empuja a fanático que se saltó la seguridad de un hotel para tomarse una fotografía con él

El presidente de República Dominicana Luis Abinader-Foto: EFE
Cartel de Los Soles

República Dominicana se suma a la lista de países que declara como terrorista al Cartel de los Soles

Bolivia ante Brasil en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Repechaje al Mundial

¿Esperanza para La Vinotinto? Brasil pedirá duras sanciones contra la selección de Bolivia por incidentes en el juego de Eliminatorias: "Tenemos todo grabado"

Río Sena, París (AFP)
Francia

Récord total: revelan la cifra de personas que se bañaron en el verano en el río Sena luego de que París permitiera el acceso tras más de un siglo

Donald Trump en la final del US Open / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump es abucheado durante la final del US Open en los momentos en que la cámara lo captaba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda