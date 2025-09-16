"Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo", analista internacional sobre las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió durante una entrevista a la situación de Nicolás Maduro.

Rubio reiteró en la entrevista que el líder del régimen venezolano, acusado de ser el cabecilla del Cartel de los Soles, constituye un peligro para la región.

Para hablar sobre este tema, Oláguer Chacón, analista internacional y especialista en geopolítica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado afirmó: “Trump se había caracterizado y sus críticos apuntaban a que cada vez amenazaba más y al final se terminaba acobardado. En el caso con el señor Maduro era el único en el que daba pasos pequeños pero concretos”.

Y que sobre el despliegue militar en el Caribe señaló: “Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo de erradicar el tráfico de drogas que puede significar con la salida de Maduro”.

“Hasta el momento hemos visto maniobras concretas, pero no sabemos hasta qué punto su operación, si termina con la salida de Maduro o con la captura de los allegados o si se conformaría a reducir el consumo de drogas”, añadió.

Chacón puntualizó “Trump apunta a que sus pasos son firmes, sus palabras son muy serias y no pareciera dispuesto a retroceder”.