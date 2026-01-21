NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Donald Trump

Con Trump abordo, el Air Force One sufrió un inusual "problema eléctrico" y tuvo que regresar a la Casa Blanca para ser reemplazado por otro avión

enero 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Air Force One - Foto AFP
Periodistas que viajaban con Trump informaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue.

El Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, con Donald Trump abordo, tuvo que regresar en la noche del martes a la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, para ser relevado por otra aeronave después de que la tripulación de su vuelo inicial identificara lo que la Casa Blanca llamó un "problema eléctrico menor" poco después del despegue.

Tras el aterrizaje del Boeing 747, conocido por su gran tamaño y su apodo "jumbo", el viaje se reanudó en un Boeing 757 más pequeño que despegó poco después de la medianoche hora local del miércoles, más de dos horas después de que despegara el primer vuelo.

Trump, cabe resaltar, despegaba junto con la tripulación el martes y luego el miércoles para reunirse con otros líderes mundiales en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a donde aterrizó con éxito en la mañana del mismo miércoles.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya había reportado el regreso del Air Force One, que aterrizó poco después de las 11:00 p.m. locales.

En Davos, se espera que el mandatario republicano se encuentre con líderes europeos en medio de las tensiones por su intento de tener el control de Groenlandia.

Con su clásica librea azul y blanca, el Air Force One es probablemente el avión más icónico del mundo y un símbolo instantáneamente reconocible de la presidencia estadounidense.

Trump lleva mucho tiempo insatisfecho con las actuales flotas del Air Force One: dos aeronaves Boeing 747-200B altamente personalizadas que entraron en servicio en 1990 bajo el Gobierno del presidente George H. W. Bush.

El año pasado, Trump dijo que su administración estaba "evaluando alternativas" a Boeing tras los retrasos en la entrega de dos nuevos 747-8.

En mayo, el jefe del Pentágono, el secretario de Guerra Pete Hegseth, aceptó un Boeing 747 que Catar ofreció a Trump para su uso como un Air Force One.

El avión, valorado en cientos de millones de dólares, ha suscitado cuestionamientos constitucionales y éticos, así como preocupaciones de seguridad sobre el uso de una aeronave donada por una potencia extranjera para usarse como el ultrasensible avión presidencial.

Es importante mencionar que, aunque los incidentes de seguridad aérea que involucran a un presidente o vicepresidente de Estados Unidos son extraños, existen algunos precedentes.

El Air Force One abortó un aterrizaje en 2011 debido al mal tiempo mientras transportaba al entonces presidente Barack Obama a un evento en Connecticut (Estados Unidos).

En 2012, el avión Air Force Two que transportaba a quien en ese momento era el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, fue impactado por pájaros en California, también en el país norteamericano, antes de aterrizar sin problemas.

