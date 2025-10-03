NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Hamás

Hamás dice que acepta liberar a todos los rehenes israelíes según el plan de Trump para Gaza

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Militantes de Hamás (EFE)
El grupo armado, además, acepta "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino".

El grupo terrorista palestino Hamás anunció que acepta liberar a todos los rehenes israelíes según el plan del presidente Trump para Gaza.

Hamás acepta "la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como los restos de los fallecidos, de conformidad con la fórmula de intercambio establecida en la propuesta del presidente Trump, siempre que se garanticen las condiciones de campo adecuadas para el proceso de intercambio" y acepta "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino".

Pese al sorpresivo anuncio del grupo armado, sus líderes aclararon que negociarían muchos de los otros términos propuestos por el mandatario estadounidense.

En su declaración, además, Hamás señala que "aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, y la entrada inmediata de ayuda".

No obstante, el comunicado de Hamás deja entrever que no están de acuerdo con los 20 puntos del plan de Trump: "en este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles".

Tras esto, el líder de Hamás, Moussa Abu Marzouk, dijo al medio catarí Al Jazeera que Hamás sí entregará las armas pero al próximo gobierno de Gaza: "Entregaremos las armas al futuro Estado palestino, y quien gobierne Gaza tendrá las armas".

Cabe recordar que el plan de Trump propone un alto el fuego inmediato, un intercambio de todos los rehenes en poder de Hamás por prisioneros palestinos en poder de Israel, una retirada escalonada israelí de Gaza, el desarme de Hamás y la introducción de un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

Horas antes del anuncio, el presidente Trump, había lanzado un ultimátum a Hamás este viernes para que aceptara su acuerdo de paz en Gaza hasta el domingo, o se arriesgaba a un "infierno total".

Hamás tiene hasta el "domingo por la noche a las 18:00 (hora de Washington, D.C.)", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Si no se alcanza este acuerdo final, se desatará un infierno total, como nadie ha visto jamás, sobre Hamás", declaró.

Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

