NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Donald Trump

Donald Trump habló nuevamente por teléfono con Gustavo Petro y le deseó suerte en su reunión con Delcy Rodríguez

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Además, el mandatario de Estados Unidos le ofreció una disculpa por no haberlo invitado a la cumbre del Escudo de las Américas en Miami.

Un nuevo diálogo telefónico se dio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano Gustavo Petro en la que trataron temas energéticos, hidrocarburos, de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera, entre otros.

o

Además, el mandatario de la Unión Americana se disculpó con Petro por no haberlo invitado a la cumbre del Escudo de las Américas que se llevó a cabo en Miami, mientras que el presidente colombiano le extendió a Trump una invitación a visitar Cartagena.

El magnate agradeció la llamada y espera tener un contacto más seguido con su homólogo colombiano y le manifestó su amistad y recalcó que le cae bien.

Por último, Trump le deseo suerte a Petro en su reunión con Delcy Rodríguez, quien está al mando del régimen venezolano y que se verá con el mandatario cafetero este viernes 13 de marzo.

La llamada se dio luego que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, explicara las razones por las cuales Colombia no fue invitada a la reunión en Doral.

o

Creo que todavía no estamos viendo el nivel de cooperación que queremos del Gobierno de Colombia para integrarlo al programa Escudo de las Américas, pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos invitar a otro países, pero hay 17 países que estuvieron representados, dos jefes de estados que estuvieron con el presidente, se firmó un acuerdo de defensa para enfatizar la necesidad de combatir los carteles de drogas en el hemisferio occidental latinoamericano y para hacerle frente al tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Una prioridad importante para el presidente fue un importante evento”, declaró Leavitt.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca no descartó que el país fuera incluido en otra oportunidad.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gustavo Petro

Estados Unidos

Colombia

Reunión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Grave choque de buses en la vía Bogotá-La Vega
Colombia

Grave choque de buses en la vía Bogotá-La Vega en Colombia deja al menos 30 personas heridas

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú - Foto de referencia EFE
Perú

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron

Aeropuerto de Tocumen, Ciudad de Panamá - AFP
Regimen chavista

Panamá responde al régimen de Venezuela sobre supuesta vulneración de maleta diplomática y alega "imágenes irregulares"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elon Musk - Foto EFE
Tesla

Confirman sentencia de 243 millones de dólares contra la compañía de carros eléctricos Tesla, de Elon Musk, por accidente letal

Futbolistas de la selección de Bolivia - Foto: EFE
Selección de Bolivia

Histórico delantero sudamericano decidió regresar al fútbol profesional tras más de un año y medio de retroceso

Violencia en Jalisco / FOTO: EFE
México

Se conoce el primer evento deportivo mundial cancelado en Jalisco, México, por temas de seguridad

Senado de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

Así está conformado el Congreso de Colombia actualmente: los votantes elegirán 295 curules entre senadores y representantes

Grave choque de buses en la vía Bogotá-La Vega
Colombia

Grave choque de buses en la vía Bogotá-La Vega en Colombia deja al menos 30 personas heridas

José Fajardo, delantero panameño de la Universidad Católica de Ecuador / FOTO: EFE
Copa Libertadores

La insólita lesión que le ocurrió a un futbolista en la Copa Libertadores: hizo gol y luego de la celebración tuvo que ser sustituido

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú - Foto de referencia EFE
Perú

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre