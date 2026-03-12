Donald Trump habló nuevamente por teléfono con Gustavo Petro y le deseó suerte en su reunión con Delcy Rodríguez

Un nuevo diálogo telefónico se dio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano Gustavo Petro en la que trataron temas energéticos, hidrocarburos, de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera, entre otros.

Además, el mandatario de la Unión Americana se disculpó con Petro por no haberlo invitado a la cumbre del Escudo de las Américas que se llevó a cabo en Miami, mientras que el presidente colombiano le extendió a Trump una invitación a visitar Cartagena.

El magnate agradeció la llamada y espera tener un contacto más seguido con su homólogo colombiano y le manifestó su amistad y recalcó que le cae bien.

Por último, Trump le deseo suerte a Petro en su reunión con Delcy Rodríguez, quien está al mando del régimen venezolano y que se verá con el mandatario cafetero este viernes 13 de marzo.

La llamada se dio luego que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, explicara las razones por las cuales Colombia no fue invitada a la reunión en Doral.

“Creo que todavía no estamos viendo el nivel de cooperación que queremos del Gobierno de Colombia para integrarlo al programa Escudo de las Américas, pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos invitar a otro países, pero hay 17 países que estuvieron representados, dos jefes de estados que estuvieron con el presidente, se firmó un acuerdo de defensa para enfatizar la necesidad de combatir los carteles de drogas en el hemisferio occidental latinoamericano y para hacerle frente al tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Una prioridad importante para el presidente fue un importante evento”, declaró Leavitt.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca no descartó que el país fuera incluido en otra oportunidad.