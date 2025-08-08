NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Donald Trump

Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Trump no ha visto a Putin en persona desde su regreso a la Casa Blanca en enero, sin embargo, han tenido varios acercamientos telefónicos y reuniones entre funcionarios diplomáticos de ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska.

Este anuncio se da en medio de los intentos del multimillonario republicano para poner fin a la guerra en Ucrania.

"La tan esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el Gran Estado de Alaska", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Apenas minutos antes del anuncio, Trump hizo referencia a un posible intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia como parte de un futuro acuerdo entre los dos países en conflicto, sin especificar el grado de avance de las partes en este punto.

"Habrá cierto intercambio de territorios para beneficio de ambos", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca durante una cumbre de paz con los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

"Estamos hablando de territorio donde los combates se han prolongado durante más de tres años y medio, vamos a recuperar parte de él", añadió, sin dar más detalles.

Al tiempo, Trump descartó por ahora un encuentro a tres que incluya al dirigente ucraniano Volodímir Zelenski, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso.

Sin embargo, cabe recordar, el presidente estadounidense ha liderado una arremetida diplomática contra Rusia ante la falta de compromiso de Putin frente a sus peticiones para ponerle fin al conflicto.

Días antes, el republicano lanzó un "ultimátum" a Putin, amenazando con fuertes sanciones si no llegaba a un acuerdo de paz con Ucrania.

Asimismo, el 4 de agosto, Trump amenazó con aumentar "sustancialmente" los aranceles sobre los productos indios como sanción por la compra de petróleo ruso, una fuente clave de ingresos para Moscú.

"No les importa cuántas personas en Ucrania mueren por la máquina de guerra rusa", añadió Trump. "Por esta razón, aumentaré sustancialmente el arancel que India paga a Estados Unidos", dijo.

El presidente no dio detalles sobre las eventuales nuevas tarifas aduaneras. Por ahora Washington impuso un 10% de recargos adicionales sobre los productos indios.

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

