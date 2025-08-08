NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Donald Trump

Trump asegura que Rusia y Ucrania harán un "intercambio de territorios" como parte de las negociaciones de paz

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladimir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski (EFE)
Vladimir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski (EFE)
La noticia se conoce luego de que Trump y Putin anunciaran que se reunirán "en los próximos días".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un posible intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia como parte de un futuro acuerdo entre los dos países en conflicto, sin especificar el grado de avance de las partes en este punto.

"Habrá cierto intercambio de territorios para beneficio de ambos", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca durante una cumbre de paz con los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

"Estamos hablando de territorio donde los combates se han prolongado durante más de tres años y medio, vamos a recuperar parte de él", añadió, sin dar más detalles.

Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirán "en los próximos días", aseguró el jueves el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro a tres que incluya al dirigente ucraniano Volodímir Zelenski, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso.

o

Putin considera que no se dan las "condiciones" para un encuentro cara a cara con Zelenski. Según Moscú una reunión de este tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

La cumbre Trump-Putin sería la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con el presidente ruso en Ginebra en junio de 2021.

El encuentro forma parte de los esfuerzos de Trump para poner fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Las tres rondas de conversaciones directas entre Moscú y Kiev que se han celebrado hasta ahora no han logrado avances hacia un alto el fuego y ambas partes parecen muy lejos de poder poner fin a un conflicto que empezó hace más de tres años.

o

Trump dijo el miércoles que probablemente se reuniría cara a cara con Putin "muy pronto". "A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias estatales rusas.

Putin aseguró por su parte que la reunión podría ser en Emiratos Árabes Unidos.

Decenas de miles de personas han muerto desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022.

Los bombardeos rusos han obligado a millones de personas a huir de sus hogares y han destruido grandes zonas del este y sur de Ucrania.

Putin ha rechazado hasta ahora los reiterados llamamientos de Estados Unidos, Europa y Kiev para lograr un alto el fuego.

En sus conversaciones directas en Estambul (Turquía), los negociadores rusos reclamaron las regiones ucranianas parcialmente ocupadas y que Kiev renuncie a su aspiración de entrar en la OTAN, exigencias inasumibles para Ucrania.

Por su parte, Zelenski reiteró este jueves su llamamiento a una reunión con Putin, que considera la única vía para avanzar hacia la paz.

"En Ucrania hemos dicho en numerosas ocasiones que encontrar soluciones reales puede ser verdaderamente efectivo a nivel de líderes. Es necesario determinar el momento para dicho formato y el rango de asuntos a tratar", escribió Zelenski en redes sociales.

Temas relacionados:

Donald Trump

Vladímir Putin

Volodímir Zelenski

Rusia

Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Política

Ver más
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Embajada

"El poder judicial opera con plena autonomía": Embajada de Colombia en EE.UU. responde a Gobierno Trump por críticas a fallo contra Álvaro Uribe

Elecciones en Chile - Foto de referencia: EFE
Chile

¿Por qué en Chile se quiere limitar el voto de extranjeros?

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos - Foto: EFE
Kristi Noem

Más de un millón de migrantes se fueron "por su cuenta" de Estados Unidos, según la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
El estreno de 'Superman' revuelve el top 10 de las películas más taquilleras de 2025: así quedó el ranking - Foto AFP
Superman

El estreno de 'Superman' revuelve el top 10 de las películas más taquilleras de 2025: así quedó el ranking

Economía venezolana
Economía Venezuela

Régimen de Venezuela reporta un crecimiento de 6,65 % en el PIB

Avión en España - Foto de referencia EFE/ Detención en Valencia - Foto extraída de clip subido por el ministro Chikli a X @AmichaiChikli
España

Desembarcan a un grupo de adolescentes judíos de un avión en España por "comportamiento inapropiado" en lo que fue denunciado como un acto antisemita

Forenses del CICPC levantaron el cuerpo
Feminicidio

Era de Caracas la joven que hallaron muerta entre manglares de Boca de Uchire, Anzoátegui

Perros - Foto de referencia: EFE
Superman

‘El efecto Krypto’: tras el estreno de la película de Superman ha incrementado la adopción de perros en más del 500% en país de América

Novak Djokovic durante su juego con Jannik Sinner - Foto AFP
Novak Djokovic

Así se retiró Novak Djokovic del campo de juego luego de quedar fuera de una final de Wimbledon por primera vez en ocho años

La NASA ha dicho que 3I/ATLAS es un cometa - Fotos Observatorio Internacional Gemini/NASA
Astronomía

Objeto interestelar 3I/ATLAS no es una nave extraterrestre, la NASA explicó que posee un núcleo helado y una coma, lo que lo clasifica como cometa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano