El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un posible intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia como parte de un futuro acuerdo entre los dos países en conflicto, sin especificar el grado de avance de las partes en este punto.

"Habrá cierto intercambio de territorios para beneficio de ambos", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca durante una cumbre de paz con los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

"Estamos hablando de territorio donde los combates se han prolongado durante más de tres años y medio, vamos a recuperar parte de él", añadió, sin dar más detalles.

Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirán "en los próximos días", aseguró el jueves el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro a tres que incluya al dirigente ucraniano Volodímir Zelenski, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso.

VEA TAMBIÉN Trump asegura que Rusia y Ucrania harán un "intercambio de territorios" como parte de las negociaciones de paz o

Putin considera que no se dan las "condiciones" para un encuentro cara a cara con Zelenski. Según Moscú una reunión de este tipo solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

La cumbre Trump-Putin sería la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con el presidente ruso en Ginebra en junio de 2021.

El encuentro forma parte de los esfuerzos de Trump para poner fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Las tres rondas de conversaciones directas entre Moscú y Kiev que se han celebrado hasta ahora no han logrado avances hacia un alto el fuego y ambas partes parecen muy lejos de poder poner fin a un conflicto que empezó hace más de tres años.

VEA TAMBIÉN Trump acorta el ultimátum a Putin y le da pocos días para que "ponga fin a la guerra en Ucrania" o

Trump dijo el miércoles que probablemente se reuniría cara a cara con Putin "muy pronto". "A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias estatales rusas.

Putin aseguró por su parte que la reunión podría ser en Emiratos Árabes Unidos.

Decenas de miles de personas han muerto desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022.

Los bombardeos rusos han obligado a millones de personas a huir de sus hogares y han destruido grandes zonas del este y sur de Ucrania.

Putin ha rechazado hasta ahora los reiterados llamamientos de Estados Unidos, Europa y Kiev para lograr un alto el fuego.

En sus conversaciones directas en Estambul (Turquía), los negociadores rusos reclamaron las regiones ucranianas parcialmente ocupadas y que Kiev renuncie a su aspiración de entrar en la OTAN, exigencias inasumibles para Ucrania.

Por su parte, Zelenski reiteró este jueves su llamamiento a una reunión con Putin, que considera la única vía para avanzar hacia la paz.

"En Ucrania hemos dicho en numerosas ocasiones que encontrar soluciones reales puede ser verdaderamente efectivo a nivel de líderes. Es necesario determinar el momento para dicho formato y el rango de asuntos a tratar", escribió Zelenski en redes sociales.