NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Super Bowl

Donald Trump tachó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: “No sé quién es”

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Bad Bunny - AFP
Donald Trump y Bad Bunny - AFP
El mandatario habló sobre la determinación de la NFL en el programa “Greg Kelly Reports” emitido en Newsmax.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl de la NFL, la cual calificó como “absolutamente ridícula”.

Durante una intervención en el programa “Greg Kelly Reports” en Newsmax, el mandatario republicano criticó, además, a la principal liga profesional de fútbol americano del país.

o

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo Trump en referencia a la elección del Conejo malo para el evento previsto para febrero de 2026.

En cuanto a la NFL, el presidente estadounidense manifestó su desacuerdo con algunas de las normas técnicas de la liga, asegurando que le gustaría modificar algunas, entre ellas, la patada inicial del comienzo del juego.

“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, añadió.

El anuncio del cantante latino para encabezar el show de medio tiempo desencadenó una ola de críticas al interior del ala conservadora en Estados Unidos, que reprochan que su música sea en español.

o

Luego de que se conociera el anuncio de la NFL, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, dijo que la Administración republicana desplegaría efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el desarrollo del evento.

Sin embargo, la Casa Blanca aseguró días después que no se tenían previstas redadas migratorias en el Super Bowl del cantante puertorriqueño hasta el momento.

Recientemente, Bad Bunny respondió a las críticas de la derecha estadounidense durante un monólogo en el estreno de la temporada 51 de "Saturday Night Live".

El artista de 31 años dijo: “Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News”.

Temas relacionados:

Super Bowl

Bad Bunny

Cantante

Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Luis Abinader, presidente de República Dominicana - Foto: EFE
Luis Abinader

Abinader aclara a Diosdado Cabello: Yo hablé de narcotráfico, no sé por qué se sintió aludido

Donald Trump - Gustavo Petro (EFE)
Gustavo Petro

Petro muestra su apoyo a Trump y le ofrece respaldo del Ejército colombiano tras avances de EE. UU. en plan de paz con Hamás

Parlamento Europeo (AFP)
Parlamento europeo

Parlamento Europeo aprobó resolución que pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Abinader, presidente de República Dominicana - Foto: EFE
Luis Abinader

Abinader aclara a Diosdado Cabello: Yo hablé de narcotráfico, no sé por qué se sintió aludido

Xabi Alonso 1 Foto: AFP
Xabi Alonso

Crece la polémica alrededor del vestuario del Real Madrid por la respuesta de Xabi Alonso a las declaraciones de Valverde: “No me desgasto mucho en ello”

Donald Trump - Gustavo Petro (EFE)
Gustavo Petro

Petro muestra su apoyo a Trump y le ofrece respaldo del Ejército colombiano tras avances de EE. UU. en plan de paz con Hamás

Capitolio de EE. UU. - Foto: AFP
Cierre de Gobierno

Senado de Estados Unidos vuelve a rechazar plan de los republicanos y se prolonga el cierre del gobierno: advierten que podría extenderse por semanas

Parlamento Europeo (AFP)
Parlamento europeo

Parlamento Europeo aprobó resolución que pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas

Jugadores de La Vinotinto tras la derrota ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

Fotografías de jugador de La Vinotinto con el balón del Mundial 2026 generan reacciones en los aficionados: "La pecheada que pegamos fue descomunal"

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza para recuperar los rehenes": Trump anuncia que estaría cerca de cerrarse una negociación que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamás

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda