Donald Trump tachó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: “No sé quién es”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl de la NFL, la cual calificó como “absolutamente ridícula”.

Durante una intervención en el programa “Greg Kelly Reports” en Newsmax, el mandatario republicano criticó, además, a la principal liga profesional de fútbol americano del país.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo Trump en referencia a la elección del Conejo malo para el evento previsto para febrero de 2026.

En cuanto a la NFL, el presidente estadounidense manifestó su desacuerdo con algunas de las normas técnicas de la liga, asegurando que le gustaría modificar algunas, entre ellas, la patada inicial del comienzo del juego.

“Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano”, añadió.

El anuncio del cantante latino para encabezar el show de medio tiempo desencadenó una ola de críticas al interior del ala conservadora en Estados Unidos, que reprochan que su música sea en español.

Luego de que se conociera el anuncio de la NFL, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, dijo que la Administración republicana desplegaría efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el desarrollo del evento.

Sin embargo, la Casa Blanca aseguró días después que no se tenían previstas redadas migratorias en el Super Bowl del cantante puertorriqueño hasta el momento.

Recientemente, Bad Bunny respondió a las críticas de la derecha estadounidense durante un monólogo en el estreno de la temporada 51 de "Saturday Night Live".

El artista de 31 años dijo: “Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News”.