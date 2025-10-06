NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
Bad Bunny

Bad Bunny respondió a las críticas por su participación en el Super Bowl: "Si no entiendes español, tienes cuatro meses para aprender"

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bad Bunny - EFE
Bad Bunny - EFE
Durante un monólogo en el estreno de la temporada 51 de "Saturday Night Live", el cantante puertorriqueño se refirió a su futura actuación.

El cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, respondió a las críticas de la derecha en Estados Unidos tras ser confirmado como estrella a cargo del show de medio tiempo en el Super Bowl.

Y es que antes de ser anunciado como cabeza de cartel del evento deportivo, el reguetonero de 31 años había dicho que su próxima gira mundial no pasaría por Estados Unidos continental, ya que temía que sus fanáticos fueran víctimas de las redadas de los agentes de inmigración que promueve la Administración republicana del presidente Donald Trump.

o

Tras ser confirmado, una parte de los conservadores se quejaron de la decisión de la NFL de dar el papel protagonista de la final a un artista que canta principalmente en español y que se niega a llevar sus presentaciones a la zona continental del país.

Durante un monólogo en el estreno de la temporada 51 de "Saturday Night Live", el cantante no rehuyó el tema y respondió con ironía sobre éste, asegurando que está “muy feliz y cree que todo el mundo lo está”.

"Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl", dijo ante público asistente en los estudios de la NBC en Nueva York.

"Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News", agregó.

Posteriormente, el "Conejo malo" mostró un video montaje con palabras dichas por personalidades de la cadena y políticos republicanos para construir la frase: "Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente".

o

"Estoy muy emocionado por actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz", añadió.

El artista, intérprete de populares canciones como “Mónaco” y “Me porto bonito”, aseguró que su designación para la final de la NFL es una victoria "especialmente" para todos los latinos "en el mundo entero y en Estados Unidos".

"Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar", comentó en español, para luego volver al inglés y decir: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

Se tiene previsto que el Super Bowl se lleve a cabo el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Temas relacionados:

Bad Bunny

Super Bowl

Cantante

Críticas

Celebridades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémica por prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador: ¿acierto o desacierto?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

Más de Entretenimiento

Ver más
Festival Cordillera / FOTO: Cortesía de prensa
Música

Los artistas nacionales que harán parte de la nueva edición del Festival Cordillera 2025

Cristiano Ronaldo, futbolista - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda, hija menor de Cristiano Ronaldo, conmueve con tierno mensaje de voz para su padre antes de jugar con Portugal

El “Oscar del Turismo” fue para la ciudad de Quito - Foto referencia: Canva
Premio

Ciudad latinoamericana nuevamente es galardonada con el Óscar del turismo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Diosdado Cabello en Yaracuy
Despliegue militar

Cabello entregó equipos a 'cuadrantes de paz' y advirtió: "Los vendepatria aún tienen capacidad de hacer daño"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset. (Reuters)
Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos aborda el USS Iwo Jima, uno de los barcos desplegados en el Caribe para combatir el narcoterrorismo

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto es la peor de Sudamérica en tabla histórica de las Eliminatorias a los Mundiales mientras que Colombia sorprende por su posición

Visa a Estados Unidos - Foto de referencia: Canva
visas

Estados Unidos hace oficial el listado de países cuyos viajeros tendrán que pagar millonaria suma para solicitar la visa de turismo: esta es la fecha de aplicación

Rafael Nadal - EFE
Rafa Nadal

Suplantaron voz e imagen de Rafael Nadal con inteligencia artificial para engañar a personas: “se trata de publicidad engañosa”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda