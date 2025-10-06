Bad Bunny respondió a las críticas por su participación en el Super Bowl: "Si no entiendes español, tienes cuatro meses para aprender"

El cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, respondió a las críticas de la derecha en Estados Unidos tras ser confirmado como estrella a cargo del show de medio tiempo en el Super Bowl.

Y es que antes de ser anunciado como cabeza de cartel del evento deportivo, el reguetonero de 31 años había dicho que su próxima gira mundial no pasaría por Estados Unidos continental, ya que temía que sus fanáticos fueran víctimas de las redadas de los agentes de inmigración que promueve la Administración republicana del presidente Donald Trump.

Tras ser confirmado, una parte de los conservadores se quejaron de la decisión de la NFL de dar el papel protagonista de la final a un artista que canta principalmente en español y que se niega a llevar sus presentaciones a la zona continental del país.

Durante un monólogo en el estreno de la temporada 51 de "Saturday Night Live", el cantante no rehuyó el tema y respondió con ironía sobre éste, asegurando que está “muy feliz y cree que todo el mundo lo está”.

"Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl", dijo ante público asistente en los estudios de la NBC en Nueva York.

"Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News", agregó.

Posteriormente, el "Conejo malo" mostró un video montaje con palabras dichas por personalidades de la cadena y políticos republicanos para construir la frase: "Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente".

VEA TAMBIÉN Así fue el momento en el que la cantante británica Lola Young se desmayó en pleno concierto en Nueva York: la artista canceló todas sus presentaciones o

"Estoy muy emocionado por actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz", añadió.

El artista, intérprete de populares canciones como “Mónaco” y “Me porto bonito”, aseguró que su designación para la final de la NFL es una victoria "especialmente" para todos los latinos "en el mundo entero y en Estados Unidos".

"Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar", comentó en español, para luego volver al inglés y decir: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

Se tiene previsto que el Super Bowl se lleve a cabo el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.