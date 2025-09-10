NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluye a Estados Unidos en su gira de conciertos: "ICE podría estar afuera"

septiembre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Bad Bunny | Foto: EFE
Bad Bunny | Foto: EFE
La última vez que incluyó a la unión americana en una de sus giras musicales fue en 2022 con el ‘Último Tour Del Mundo’.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny actualmente se encuentra recorriendo el mundo con su gira musical ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Sin embargo, sus fanáticos se llevaron una sorpresa al darse cuenta de que, en la famosa gira, el cantante no incluyó a Estados Unidos, país en donde tiene una gran base de fans.

El intérprete de ‘Mónaco’ explicó en una reciente entrevista su negativa a pisar con su gira música la unión americana. El ‘Conejo Malo’ afirmó durante su entrevista con ID que no daría ningún concierto en Estados Unidos.

Benito, como es su nombre de pila, puntualizó que la razón de no llevar su gira a territorio estadounidense tiene que ver con las deportaciones masivas que ha habido.

Bad Bunny dijo: “Hombre, honestamente, sí. Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces”.

“Todos (los espectáculos) han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectar con latinos que han estado viviendo en Estados Unidos”, añadió.

Pero cree que era más fácil que sus aficionados de Estados Unidos viajaran hasta Puerto Rico a verlo en la residencia que montó allí, que tener que preocuparse por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el problema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera (de mi concierto). Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, sentenció.

No es la primera vez que Benito habla sobre el ICE y las deportaciones masivas de migrantes en los Estados Unidos. En junio, el boricua compartió en sus redes sociales unas imágenes en las que se ve una redada de ICE en Puerto Rico.

En ese entonces, el famoso cantante tildó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de “imbéciles”.

Con su nuevo tour, el ‘Conejo Malo’ recorrerá varios lugares como: México, Colombia, Perú, Argentina, Australia, Japón, España, Alemania y Polonia.

Pero la última vez que incluyó a la unión americana en una de sus giras musicales, fue en 2022, con el ‘Último Tour Del Mundo’.

