Diosdado Cabello vuelve a arremeter contra los Estados Unidos: "Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio secuestrado"

Diosdado Cabello, el segundo al mando del régimen venezolano, volvió a arremeter contra el gobierno de los Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en medio de un operativo militar de la nación norteamericana en Venezuela.

En medio de un discurso, de lo que el chavismo denominó la “Gran Marcha de Mujeres”, Cabello arremetió contra la administración del presidente Donald Trump, a la que dominó “imperialismo”, y acusó de cometer un “crimen”.

“Sabe el imperialismo que ha cometido un terrible crimen (…) Sabe el imperialismo que está hoy incumpliendo y violando todas las leyes internacionales y sus propias leyes internas”, dijo el segundo a la cabeza del régimen.

Diosdado señaló al gobierno de los Estados Unidos de presuntamente tener a Nicolás Maduro “secuestrado”.

“Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio secuestrado aquí (Venezuela)”, agregó.

Como si fuera poco, sigue sin reconocer que el presidente electo de manera democrática en los comicios de 2024 fue Edmundo González Urrutia, pues en su discurso insistió en que Nicolás Maduro, cabeza de la dictadura chavista, “fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional”. Esto aun cuando varios líderes del mundo han denunciado que el chavismo usurpo el poder.

Además, exigió al gobierno de los Estados Unidos que devuelvan tanto a Maduro como a su esposa Cilia Flores.

Adicionalmente, envió un mensaje directo tanto a la oposición venezolana como al gobierno de los Estados Unidos, señalando que “quienes ríen pensando que se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo”.

Ante estos pronunciamientos, el congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez le salió al paso y envió un mensaje directo a Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de Venezuela, para que entregue a Diosdado Cabello antes de que este intente hacerle un golpe de Estado.

"Delcy debe entregar a Diosdado y cobrar los $25 millones en recompensa antes de que el matón Cabello le termine de hacer el golpe de Estado. Está a tiempo", manifestó Jiménez.

Una recompensa que fue ofrecida el año anterior por parte de la administración del presidente Donald Trump para aquella persona que dé información que permita la captura de Cabello, segundo al mando de la dictadura chavista.