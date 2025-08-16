Dos heridos tras accidente de una avioneta que cayó en pleno parque de Medellín cerca de una estación del Metro

Un grave occidente se presentó en la tarde este viernes en la ciudad colombiana de Medellín cuando una avioneta ultraliviana cayó en un parque de Medellín, cerca de una estación del Metro.

El hecho se registró en la calle 47 D con carrera 70, una zona residencial muy cocurrida de los barrios Laureles y Estadio.

La aeronave cubría la ruta entre Tolú, Sucre, y la capital antioqueña, Medellín, con dos personas a bordo, cuando se decretó en emergencia minutos antes de aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera.

VEA TAMBIÉN Imágenes impactantes y momentos de angustia tras choque múltiple entre buses de servicio público en Bogotá o

Al momento de caer, varios vecinos se acercaron a la zona para ayudar al rescate de las dos personas que quedaron adentro de la avioneta.

Según los primeros indicios, una falla en el motor provocó que cayera en un parque cerca a la estación Estadio del Metro, en pleno corazón de la ciudad.

Tras el accidente, que no dejó víctimas mortales, dos personas resultaron heridas, el piloto de 50 años y su acompañante, una mujer de 55, quienes fueron llevados a centros asistenciales con lesiones menores.

“Ese estruendo fue como cuando cae una bomba”, dijo un vecino de la zona sobre el impacto de la aeronave en tierra.

VEA TAMBIÉN Erin se convierte en un poderoso huracán categoría 5 en el noreste del Caribe: Puerto Rico en alerta por efectos de sus lluvias o

Milagrosamente, el ultraliviano cayó en un lugar donde no había transeúntes ni vehículos alrededor. Tampoco se cayeron árboles y solamente un poste de energía tuvó averías sin provocar cortes de luz en la zona.

En horas de la mañana de este sábado, los cuerpos de bomberos y rescate adelantan la remoción de las partes del ultraliviano.