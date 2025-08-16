NTN24
Accidente aéreo

Dos heridos tras accidente de una avioneta que cayó en pleno parque de Medellín cerca de una estación del Metro

agosto 16, 2025
Por: Luis Cifuentes
Programa: El Informativo
El hecho generó pánico entre la población, pero afortudanamente no dejó víctimas mortales.

Un grave occidente se presentó en la tarde este viernes en la ciudad colombiana de Medellín cuando una avioneta ultraliviana cayó en un parque de Medellín, cerca de una estación del Metro.

El hecho se registró en la calle 47 D con carrera 70, una zona residencial muy cocurrida de los barrios Laureles y Estadio.

La aeronave cubría la ruta entre Tolú, Sucre, y la capital antioqueña, Medellín, con dos personas a bordo, cuando se decretó en emergencia minutos antes de aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera.

o

Al momento de caer, varios vecinos se acercaron a la zona para ayudar al rescate de las dos personas que quedaron adentro de la avioneta.

Según los primeros indicios, una falla en el motor provocó que cayera en un parque cerca a la estación Estadio del Metro, en pleno corazón de la ciudad.

Tras el accidente, que no dejó víctimas mortales, dos personas resultaron heridas, el piloto de 50 años y su acompañante, una mujer de 55, quienes fueron llevados a centros asistenciales con lesiones menores.

Ese estruendo fue como cuando cae una bomba”, dijo un vecino de la zona sobre el impacto de la aeronave en tierra.

o

Milagrosamente, el ultraliviano cayó en un lugar donde no había transeúntes ni vehículos alrededor. Tampoco se cayeron árboles y solamente un poste de energía tuvó averías sin provocar cortes de luz en la zona.

En horas de la mañana de este sábado, los cuerpos de bomberos y rescate adelantan la remoción de las partes del ultraliviano.

