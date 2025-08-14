NTN24
Cartel de Los Soles

Ecuador declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista y establece una eventual colaboración con "otros Estados" para su combate

agosto 14, 2025
Por: Luis Cifuentes
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
A través de un comunicado, la presidencia de Ecuador dio a conocer el decreto con el que la banda criminal liderada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello es catalogada como “terrorista”.

Este jueves, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista en sintonía con la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos en días pasados.

A través del decreto Ejecutivo No. 93, el jefe de Estado ecuatoriano dispuso la nueva normativa sobre el grupo criminal que es liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

“El mandatario dispuso identificar como grupo terrorista de crimen organizado al denominado ‘Cartel de los Soles’ por constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado”, dice el comunicado de presidencia.

A su vez, en el decreto se establece una eventual coordinación con otros estados para combatir a dicha organización denominada como terrorista.

"De ser necesario, la entidad coordinará y articulará las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados a fin de reforzar el combate contra los miembros de estas estructuras delincuenciales quienes buscan alterar los derechos de los ciudadanos y la cultura de paz de la sociedad civil", agrega.

"Disponer al Centro Nacional de Inteligencia, en cumplimiento de los parámetros desarrollados a partir del Decreto Ejecutivo No. 218 de 07 de abril de 2024, analice la incidencia del grupo terrorista denominado "Cartel de los Soles" en los grupos armados organizados identificados a la fecha, y lo categorice según corresponda. De ser necesario, deberá coordinar y articular las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados", indica el decreto.

En el decreto queda establecido que la decisión se da en el marco de la misma denominación que Estados Unidos le otorgó al grupo criminal.

“Que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, mediante comunicado de prensa de 25 de julio de 2025, sancionó al cartel de los Soles (también conocido como cartel de los Suns) como entidad de terroristas globales especialmente designados (SDGT). Adicionalmente, en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13224, como fue enmendada, sanciona al cartel de los Soles por haber prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa, o en beneficio de éstos”, dice el decreto.

Cabe resaltar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

o

“Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Maduro, actualmente acusado por nuestro país, ha corrompido las instituciones de Venezuela para ayudar al cártel en su plan criminal de narcotráfico hasta Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

