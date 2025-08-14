NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
"Es una señal de que se está apretando más y más el ciclo alrededor de Nicolás Maduro": congresista republicano Carlos Giménez sobre millonarias incautaciones a la cabeza del régimen venezolano

agosto 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Giménez además felicitó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por mantener una "política de mano dura" contra la dictadura.

La fiscal general de los Estados Unidos Pam Bondi confirmó en una entrevista con Fox News que han sido confiscados más de 700 millones de dólares en bienes de Nicolás Maduro.

Entre las confiscaciones hay "dos jets multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y efectivo", de acuerdo con Bondi.

o

La funcionaria estadounidense resaltó que estas acciones se enmarcan en la lucha estadounidense contra el crimen organizado trasnacional y afirmó que Maduro, cabeza del régimen venezolano, es un "mafioso".

El congresista republicano Carlos Giménez elogió este jueves la incautación de los más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro.

Giménez además felicitó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por mantener una "política de mano dura" contra la dictadura venezolana.

"Es una señal de que se está apretando más y más el ciclo alrededor de Nicolás Maduro", dijo el congresista sobre las incautaciones.

Para Giménez, Maduro "es un narcotraficante" y su presencia en la administración del país venezolano es "ilegítima".

"Estoy muy contento porque el Gobierno de Estados Unidos no está negociando con un narcotraficante y estamos entonces quitándole los recursos que tiene", expresó el miembro de la Cámara de Representantes de la Unión Americana.

Asimismo, Giménez, que además es exbombero y representa actualmente al distrito 26 de Florida, anticipó que iban "a ver qué más acciones vamos a tomar", en aras de ejercer una presión sobre Maduro y el régimen.

"Estoy muy contento hasta este punto por lo que está haciendo el presidente Trump", concluyó el republicano de 71 años nacido en Cuba, elogiando la administración del magnate.

Maduro recibe esta incautación de sus bienes después de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles de Venezuela como organización "terrorista", dirigida por el "dictador".

El Gobierno Trump, entretanto, aumentó el jueves pasado a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber "estrangulado la democracia".

Es de señalar que Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2020, Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

Por su parte, la administración del expresidente demócrata Joe Biden subió la cantidad en ese entonces a 25 millones.

Aunque la presentación de cargos contra un mandatario extranjero por parte de Washington es inusual, ya lo había hecho en 1988 contra el entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega, antes de invadir el país para derrocarlo.

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización "terrorista" global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

o

El secretario de Estado Marco Rubio anunció en julio la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.

