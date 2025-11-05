NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

noviembre 5, 2025
Por: Maryorin Méndez
La tensión entre Caracas y Washington es ampliamente cubierta por los medios de Estados Unidos, lo que para Maduro es motivo de alegría.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

Nicolás Maduro dijo haberse dado cuenta de que actualmente es "más famoso" que "Taylor Swift, Karol G o Bad Bunny" en Estados Unidos.

o

Esto por la amplia cobertura que han dado los medios de ese país a las tensiones entre él y Trump, luego que este último haya declarado la guerra al Cartel de los Soles, incrementó a 100 millones de dólares la recompensa por el dictador venezolana y ha hecho un despliegue militar histórico en la frontera marítima con Venezuela.

Durante un congreso con el partido rojo, PSUV, Maduro se refirió a los medios de comunicación que publican sus reacciones a las "amenazas" de Estados Unidos, por lo que dijo sentirse "más famoso" que la estrella del pop Taylor Swift.

"Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo 'coño, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que (la cantante colombiana) Karol G, soy más famoso que (el puertorriqueño) Bad Bunny'", aseguró.

o

El gobernante dijo que se siente motivado de sacar un disco, tras quedar sorprendido de verse en medios estadounidenses, donde "se creó una alarma" luego de que dijera que Venezuela "un poderoso movimiento popular unido y armado en defensa de su derecho a la paz y a tener patria".

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Dictadura de Maduro

Trump Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

FANB

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Elecciones locales en EE. UU. - Foto: referencia Canva
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular,. (EFE)
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Papa León XIV sobre la tensa situación de EE. UU. y Venezuela - Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El papa León XIV se pronunció sobre el despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Con la violencia no ganamos"

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Trump recibe a Zelenski tras reanudar el diálogo con Putin | Foto EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Trump recibe a Zelenski tras reanudar el diálogo con Putin | Foto EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Elecciones en Bolivia - AFP
Elecciones en Bolivia

Voceros de candidatos presidenciales bolivianos hablan sobre los históricos comicios y posturas frente al régimen de Maduro

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Sean Duffy - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

"Caos masivo" en los cielos de Estados Unidos: secretario de Transporte advierte que habrá afectaciones en vuelos si continúa el cierre del Gobierno

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás - Foto AFP
Gaza

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda