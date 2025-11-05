Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Nicolás Maduro dijo haberse dado cuenta de que actualmente es "más famoso" que "Taylor Swift, Karol G o Bad Bunny" en Estados Unidos.

Esto por la amplia cobertura que han dado los medios de ese país a las tensiones entre él y Trump, luego que este último haya declarado la guerra al Cartel de los Soles, incrementó a 100 millones de dólares la recompensa por el dictador venezolana y ha hecho un despliegue militar histórico en la frontera marítima con Venezuela.

Durante un congreso con el partido rojo, PSUV, Maduro se refirió a los medios de comunicación que publican sus reacciones a las "amenazas" de Estados Unidos, por lo que dijo sentirse "más famoso" que la estrella del pop Taylor Swift.

"Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo 'coño, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que (la cantante colombiana) Karol G, soy más famoso que (el puertorriqueño) Bad Bunny'", aseguró.

El gobernante dijo que se siente motivado de sacar un disco, tras quedar sorprendido de verse en medios estadounidenses, donde "se creó una alarma" luego de que dijera que Venezuela "un poderoso movimiento popular unido y armado en defensa de su derecho a la paz y a tener patria".