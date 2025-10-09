NTN24
EE. UU. alista su nuevo portaaviones nuclear: el John F. Kennedy inicia fase de pruebas en el mar

octubre 9, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Se trata de uno de los buques más poderosos y avanzados del mundo, con tecnología inédita y autonomía de hasta 25 años.

La compañía estadounidense Huntington Ingalls Industries (HII), una de las mayores constructoras navales militares del mundo, anunció que el portaaviones nuclear USS John F. Kennedy (CVN-79) se encuentra en la fase final de preparación para iniciar sus pruebas en el mar, un paso clave antes de ser incorporado oficialmente a la flota de la Armada de Estados Unidos.

El nuevo portaaviones forma parte de la clase Gerald R. Ford, la más avanzada de la Armada, con un desplazamiento superior a 100.000 toneladas y propulsión nuclear, lo que le otorga una autonomía operativa de hasta 25 años sin necesidad de recarga.

Entre sus innovaciones destaca el sistema de catapultas electromagnéticas EMALS, capaz de lanzar aeronaves con un 33% más de eficiencia que los modelos anteriores. Además, contará con dos reactores nucleares A1B y con el moderno radar AN/SPY-6, que le permitirá detectar múltiples amenazas simultáneamente.

El USS John F. Kennedy integrará 23 nuevas tecnologías que mejorarán su rendimiento, eficiencia y capacidad de combate. Según estimaciones de la Armada, podrá realizar hasta 270 salidas aéreas en un solo día durante operaciones de guerra, consolidándose como una pieza central del poder naval estadounidense.

Aunque su entrega se ha retrasado, HII aseguró que el portaaviones estará completamente operativo entre 2027 y 2029.

Asimismo, un portavoz de la Armada declaró que “la Marina está explorando oportunidades para la aceptación preliminar del buque antes de su entrega formal y coordina estrechamente con todas las partes involucradas”.

