Es oficial: EE.UU. autorizó a Trinidad y Tobago para explorar campo de gas offshore con Venezuela

Trinidad y Tobago anunció este jueves que recibió autorización de Estados Unidos para explorar un campo de gas que desarrolla con Venezuela en la frontera marítima entre ambos países.

Esto después de que las operaciones se paralizaran en abril por orden de Washington y a pesar de las tensiones en el Caribe por la presencia de la Armada estadounidense para combatir al Cartel de los Soles, del que culpa a Maduro de encabezar.

La agencia Bloomberg había adelantado que la compañía Shell estaría gestionando el permiso y que al ser eximido de sanciones, el denominado proyecto Dragón repondría la materia prima para el complejo de licuefacción y las plantas petroquímicas de Trinidad, que carecen del hidrocarburo, aunque es un importante exportador de GNL, amoníaco y otros productos derivados del gas.

La autorización llega en medio del despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela.

"El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha otorgado a la OFAC la licencia solicitada por el gobierno y la Compañía Nacional de Gas para continuar la exploración del yacimiento de gas Dragón", dijo el fiscal General de Trinidad y Tobago, John Jeremie.

El pasado 30 de septiembre la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteraron que las medidas conjuntas garantizan que el régimen de Nicolás Maduro no se "beneficie significativamente" del yacimiento Dragón.

En abril de este año Trump revocó las licencias de petróleo y gas en Venezuela para intentar aumentar la presión sobre este país, pero en julio otorgó a la gigante Chevron, concesiones para producir y exportar crudo hacia Estados Unidos, por lo que no se descarta una acción similar con Shell.