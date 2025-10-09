NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Gas

Es oficial: EE.UU. autorizó a Trinidad y Tobago para explorar campo de gas offshore con Venezuela

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
John Jeremie
John Jeremie
La información había sido adelantada horas antes por la agencia Bloomberg.

Trinidad y Tobago anunció este jueves que recibió autorización de Estados Unidos para explorar un campo de gas que desarrolla con Venezuela en la frontera marítima entre ambos países.

o

Esto después de que las operaciones se paralizaran en abril por orden de Washington y a pesar de las tensiones en el Caribe por la presencia de la Armada estadounidense para combatir al Cartel de los Soles, del que culpa a Maduro de encabezar.

La agencia Bloomberg había adelantado que la compañía Shell estaría gestionando el permiso y que al ser eximido de sanciones, el denominado proyecto Dragón repondría la materia prima para el complejo de licuefacción y las plantas petroquímicas de Trinidad, que carecen del hidrocarburo, aunque es un importante exportador de GNL, amoníaco y otros productos derivados del gas.

La autorización llega en medio del despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela.

o

"El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha otorgado a la OFAC la licencia solicitada por el gobierno y la Compañía Nacional de Gas para continuar la exploración del yacimiento de gas Dragón", dijo el fiscal General de Trinidad y Tobago, John Jeremie.

El pasado 30 de septiembre la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteraron que las medidas conjuntas garantizan que el régimen de Nicolás Maduro no se "beneficie significativamente" del yacimiento Dragón.

En abril de este año Trump revocó las licencias de petróleo y gas en Venezuela para intentar aumentar la presión sobre este país, pero en julio otorgó a la gigante Chevron, concesiones para producir y exportar crudo hacia Estados Unidos, por lo que no se descarta una acción similar con Shell.

Temas relacionados:

Gas

Trinidad y Tobago

Marco Rubio

OFAC

Sanciones

Crudo

Petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Economía

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Donald Trump reaviva la guerra comercial y anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a los medicamentos

Gustavo Petro/ Benjamin Netanyahu y Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro adelanta que buscará cambios en el TLC de Colombia con Estados Unidos y dice que pondrá fin al acuerdo bilateral con Israel

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX (AFP)
Elon Musk

Nuevo nombre apareció en el puesto número uno del Índice de Multimillonarios de Bloomberg y superó a Elon Musk

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador (AFP)
Colombia

Gustavo Petro confirmó que Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, obtuvo la ciudadanía colombiana

Eclipse parcial de Sol y oposición de Saturno, los eventos astronómicos de la semana - Fotos NASA
Eclipse de Sol

Este domingo habrá eclipse de Sol y oposición de Saturno: fecha, horarios y detalles de estas dos alineaciones astronómicas

El cantante paisa Blessd (EFE)
Blessd

Blessd hizo millonario ofrecimiento para adueñarse de un histórico equipo del fútbol colombiano; ya había comprado otro club

Funcionario del Cicpc. AVN
CICPC

Falsos policías azotaban a comerciantes en Bolívar: Hay cinco detenidos y tres prófugos

Huracán Humberto - Foto EFE
Fenómeno meteorológico

Huracán Humberto podría provocar peligroso fenómeno al mezclarse con la tormenta tropical Imelda en lo que los expertos comparan con un 'baile'

Selección Colombia vs. Bolivia - Foto AFP
Selección Colombia

Fechas y próximos rivales confirmados de la selección Colombia antes del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda