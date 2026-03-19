EE. UU. aprueba ventas de armas a países del Golfo por más de 16.000 millones de dólares

Estados Unidos anunció este jueves la aprobación de ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, dos países del Golfo gravemente afectados por la guerra con Irán, informó el Departamento de Estado.

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Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su operación militar el 28 de febrero, el régimen de Irán responde con disparos de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, que se han visto obligados a emplear importantes recursos militares para contrarrestar los ataques.

El secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha "determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata" del equipo militar, según un comunicado.

Asimismo, el Departamento de Estado señaló que la mayor venta individual es a Kuwait, por radares de sensores para defensa aérea y antimisiles de baja cota diseñados para rastrear objetivos de alta velocidad y proporcionar datos a una red de defensa antimisiles por 8.000 millones de dólares.

La siguiente venta más grande es a Emiratos Árabes Unidos, por un radar de discriminación de largo alcance que rastrea amenazas de misiles balísticos y equipo relacionado, por un costo de 4.500 millones de dólares, indicó el Departamento de Estado.

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Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos también recibió aprobación para comprar sistemas diseñados para neutralizar pequeños aparatos no tripulados por 2.100 millones de dólares, misiles aire-aire avanzados por 1.220 millones de dólares, y municiones y actualizaciones para aviones de combate F-16 por 644 millones de dólares.

Cabe resaltar que, en los últimos días, el Aeropuerto Internacional de Dubái sufrió un ataque con drones que provocó un enorme incendio en sus inmediaciones, obligando al cierre de operaciones aéreas durante varias horas. Datos de la plataforma FlightRadar24 revelaron una drástica reducción de vuelos en la zona.