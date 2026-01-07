EE. UU. confirma que confiscó dos buques petroleros sancionados este miércoles; uno en el Caribe y otro en el Atlántico

Este miércoles, el Ejército estadounidense anunció el miércoles la incautación de un buque petrolero sancionado en el Mar Caribe, el segundo barco capturado por las fuerzas estadounidenses en un solo día.

El personal estadounidense "detuvo sin incidentes a un petrolero a motor de la flota oscura, apátrida y sancionado. El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe", informó el Comando Sur de Estados Unidos, responsable de la zona, en una publicación en X.

Ahora, confirmó el Comando Sur, la Guardia Costera "lo escolta hasta Estados Unidos para su destino final".

VEA TAMBIÉN Estados Unidos captura un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico o

"A través de la Operación Lanza del Sur, el Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de erradicar la actividad ilícita en el hemisferio occidental. Defenderemos nuestra Patria y restauraremos la seguridad y la fortaleza en todo el continente americano", añadió.

Esto ocurre apenas con minutos de diferencia del anuncio de la detención de un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico y con un submarino y un buque de guerra rusos cerca.

"El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Guerra, anunciaron hoy la incautación de El M/V Bella 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses", informó el Comando Europeo de Estados Unidos.

"El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro", añadió.

Este petrolero habría eludido el "bloqueo" marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazado los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

El intento por interceptar el buque, cabe resaltar, ya había realizado por primera vez el mes pasado, pero este se negó a ser abordado. Desde entonces, se ha registrado bajo bandera rusa.