EE. UU. difunde impresionantes imágenes inéditas del desembarco en alta mar de soldados sobre buque que habría sido incautado en operación Lanza del Sur

El Comando Sur de Estados Unidos difundió este martes unas impresionantes imágenes inéditas del desembarco en alta mar de soldados sobre el que sería uno de los dos buques que han sido incautados en medio de la operación Lanza del Sur que hace parte del despliegue militar de las fuerzas norteamericanas en el mar Caribe.

En las imágenes se observa el momento en que militares saltan sobre el buque desde helicópteros de las fuerzas estadounidenses.

Los videos compartidos en la red social X por el Comando Sur fueron captados mediante cámaras con visión nocturna y muestran detalles que por momentos tienen tintes cinematográficos.

“Bajo la dirección del secretario de guerra, Pete Hegseth, el Comando Sur está listo para proporcionar capacidades marítimas especializadas en apoyo de las operaciones en alta mar”, precisó.

Estados Unidos ha incautado dos buques petroleros en aguas del Caribe en operaciones que se dieron pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo contra todas las embarcaciones sancionadas que operen desde o hacia el país sudamericano.

El pasado 10 de diciembre el Gobierno de Estados Unidos ejecutó la incautación del buque petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela en la primera operación de este tipo bajo una orden de "bloqueo total" emitida por la administración Trump.

El titular de la Casa Blanca mencionó que la decisión responde al “robo de activos estadounidenses” y a otras acusaciones como terrorismo, narcotráfico y trata de personas, razones por las que su gobierno ha designado al régimen venezolano como una organización terrorista extranjera.

“Por ello, ordené el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, sostuvo.

La primera incautación fue anunciada a través de un extenso mensaje publicado en su plataforma digital Truth Social, donde Trump volvió a cargar contra Maduro.

En su publicación, Trump advirtió que Venezuela “está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” y aseguró que la presión aumentará hasta que el país “devuelva a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que fueron robados”.

El jefe de Estado de EE. UU. también explicó que el régimen de Maduro, considerado ilegítimo por la Casa Blanca, estaría utilizando recursos petroleros “extraídos de yacimientos robados” para financiar actividades como el narcotráfico, la trata de personas, asesinatos y secuestros.