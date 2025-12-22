Se conocen detalles del buque petrolero vinculado a Venezuela que persigue "activamente" la guardia costera de EE. UU. tras su huida en el Caribe

Estados Unidos tiene en la mira un nuevo buque petrolero señalado de tener vínculos con el régimen venezolano y el cual logró huir en medio de la operación naval estadounidense en el Caribe.

Se trata del buque Bella 1 que, según informó el diario The New York Times, citando a fuentes anónimas, intentó ingresar a las aguas venezolanas para cargar petróleo y tenía como destino Irán.

En medio de la presión estadounidense en el Caribe, el Bella 1 logró escapar este domingo a la incautación de Estados Unidos dirigiéndose hacia el mar Atlántico.

Este buque petrolero afronta sanciones por parte de Estados Unidos por su relación con Irán, por lo que Washington ha señalado que sirve para financiar el terrorismo.

La incautación incluso se realizaría con la orden de un juez federal para tomar posesión de la embarcación, no obstante, la embarcación logró escapar hacia el Atlántico.

De acuerdo con los seguimientos en plataformas de navegación, el barco emitió al menos 75 alertas de socorro a los barcos cercanos mientras se encontraba en aguas contiguas a Antigua y Bermuda.

Según trascendió, el Bella 1 intenta cargar petróleo de Venezuela desde noviembre pasado tras un contrato por 1 millón de barriles con la empresa estatal venezolana PDVSA a manos del régimen de Maduro.

La fuente en anonimato ha señalado que el buque sigue siendo perseguido activamente en aguas internacionales.

Este es el tercer buque perseguido por Estados Unidos tras la incautación de dos más el pasado 10 de diciembre y este sábado con la interceptación del Centuries, un barco que tenía como destino una empresa de China.