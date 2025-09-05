Estados Unidos suma 10 aviones de combate al despliegue en el Caribe tras sobrevuelo de aeronaves de Venezuela a un destructor, aseguran fuentes a Reuters

Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, según informaron dos fuentes informadas al respecto a la agencia Reuters.

El despliegue de los 10 aviones se da apenas horas después de que el Pentágono confirmara que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los destructores desplegados por Estados Unidos en el Caribe.

VEA TAMBIÉN Pentágono confirma que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los destructores desplegados por Estados Unidos en el Caribe o

Reuters menciona, tras su diálogo con las fuentes, que la medida probablemente exacerbará aún más las tensiones en la región.

Estos cazas avanzados se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, en medio de la promesa del presidente Donald Trump de reprimir a los grupos a los que culpa de introducir drogas en Estados Unidos.

El Pentágono estadounidense, cabe recordar, confirmó este jueves que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los buques desplegados por Estados Unidos en el mar Caribe.

"Hoy, dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un estadounidense Buque de la Armada en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterror. Se recomienda encarecidamente al cártel que dirige Venezuela que no lleve a cabo ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", dijo el Pentágono en un pronunciamiento oficial.

Previamente, la cadena estadounidense CBS notificó el tránsito aéreo de dos aviones F-16, que varios funcionarios del Departamento de Estado que notificaron la novedad a ese medio, calificaron como una "demostración de fuerza" del régimen veneznolano.

Se trata específicamente del destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Jason Dunham (DDG 109), que habría sido testigo de una "demostración de fuerza", de acuerdo con lo declarado a CBS por varios funcionarios del Departamento de Estado.

El mismo medio agregó que no se tenía certeza sobre las medidas que habría tomado el buque respecto al sobrevuelo, hasta la advertencia que Estados Unidos emitió para salvaguardad su seguridad estratégica.

El Jason Dunham, cabe resaltar, hace parte de la flota desplegada por la Unión Americana en el sur del mar Caribe como parte de una estrategia del presidente Donald Trump que pretende hacer frente a los carteles de la droga en la región, incluyendo al Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro.