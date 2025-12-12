NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Deportaciones

EE.UU. suspende vuelos de deportación a Venezuela en medio de crecientes tensiones

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Venezolanos deportados desde EE. UU. / Foto: AVN
El último vuelo de repatriación fue recibido en Venezuela el pasado miércoles 10 de diciembre, con 218 migrantes deportados desde Estados Unidos.

En medio de las crecientes tenciones entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, este jueves Washington suspendió el vuelo de deportación de migrantes venezolanos que estaba programado para este 12 de diciembre.

A través de un comunicado, el Ministerio de Interior y Justicia, dirigido por Diosdado Cabello informó que la medida fue tomada de manera "unilateral" por el gobierno estadounidense.

"La suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense", reza el escrito.

"Se confía en que el gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados".

El último vuelo de repatriación fue recibido en Venezuela el pasado miércoles 10 de diciembre, con 218 migrantes deportados desde Estados Unidos.

Pese a las tensiones diplomáticas, desde enero el régimen venezolano ha recibido un total de 98 vuelos de deportación todos los miércoles y viernes.

Ya el pasado 3 de noviembre el canciller del chavismo, Yván Gil, había informado que la administración de Trump suspendió, en esa oportunidad, la ejecución de vuelos "pero que luego los había vuelto a solicitar, lo que dio pie a que se retomaran".

Las tensiones entre ambos países se recrudece luego de la incautación de un buque con petróleo venezolano en el Caribe por parte de Estados Unidos, y la imposición de más sanciones mientras mantiene desde agosto el despliegue de buques militares y aviones de combate como parte operación antidrogas que el chavismo considera una operación para derrocar a Maduro.

 

