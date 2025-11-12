Régimen de Maduro confirmó que vuelo con deportados llegó a Venezuela en plena tensión con EE. UU.

El régimen de Nicolás Maduro confirmó que un vuelo con connacionales deportados desde Texas llegó a Venezuela este miércoles, en plena tensión con Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe.

A través de un comunicado, el Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen indicó que el vuelo con los 279 migrantes venezolanos llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, cerca de Caracas.

Precisó que el grupo de connacionales repatriados incluyó 218 hombres, 47 mujeres, 3 adolescentes, 3 niños, 8 niñas.

Al llegar a territorio venezolano, el grupo de deportados fue recibido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otras entidades adscritas al régimen madurista.

Según el ministerio, tras arribar a territorio venezolano, los repatriados fueron sometidos a un protocolo de recepción y pasaron por un túnel migratorio en donde cada persona fue entrevistada y posteriormente recibió atención médica, hasta que fueron trasladados a sus hogares.

La noticia se conoce en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos tras la llegada del portaviones USS Gerald Ford al Caribe en el marco del despliegue militar lanzado por la Administración del presidente Donald Trump contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Desde el comienzo de las operaciones, el Gobierno estadounidense ha reportado la destrucción de al menos 20 lanchas presuntamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 76 presuntos narcotraficantes muertos.

Aunque Estados Unidos asegura que el despliegue militar busca combatir a los carteles de la droga, el régimen de Maduro ha señalado que el aumento militar en la zona es parte de un complot para derrocarlo.