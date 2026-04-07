NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Video viral

Ejemplares de misteriosa especie de pez son captados desafiando la gravedad al escalar una cascada en el Congo: ¿cómo y por qué lo hacen?

abril 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: capturas videos del pez Parakneria thysi
Fotos: capturas videos del pez Parakneria thysi
Las observaciones de los científicos sugieren que un pez puede tardar casi 10 horas en completar la lenta y exigente ascensión hasta la cima.

Miles de ejemplares de una especie de pez pequeño fueron captados escalando una cascada vertical de 15 metros de altura en la República Democrática del Congo, un comportamiento que, según los expertos, ilustra las sorprendentes e ingeniosas maneras en que los animales pueden adaptarse a entornos extremos.

Los investigadores documentaron cómo esta especie de pez, cuyo nombre científico es Parakneria thysi, asciende por las cataratas de Luvilombo en la cuenca alta del Congo, un vasto sistema fluvial que abarca África Central y alberga la segunda selva tropical más grande del mundo.

o

En un video que circula en redes sociales los peces se ven ascendiendo por la pared rocosa vertical durante las crecidas estacionales al final de la temporada de lluvias, generalmente en abril y mayo.

Si bien esta especie puede alcanzar unos 9,8 centímetros de longitud, los investigadores observaron únicamente individuos de tamaño pequeño a mediano, de entre 3,7 y 4,8 cm de longitud, que remontaban las cataratas.

Las observaciones sugieren que un pez puede tardar casi 10 horas en completar la lenta y exigente ascensión hasta la cima, moviéndose a ráfagas cortas y descansando con frecuencia, según científicos.

Los ejemplares más grandes de la especie parecían ser demasiado pesados para que sus aletas pudieran soportar la subida.

"Este descubrimiento subraya la importancia de mantener la continuidad de los cursos de agua, especialmente en el contexto de la cuenca del Congo, donde los estudios sobre el comportamiento de los peces son prácticamente inexistentes", dijo Pacifique Kiwele, investigador en ictiología, quien fue el autor principal del estudio publicado en la revista Scientific Reports.

Otras especies de peces son también capaces de escalar cascadas por diversos medios, pero los investigadores afirman que esta especie es la primera documentada en África.

¿Cómo y por qué lo hacen?

Los peces se adhieren a las superficies rocosas húmedas con sus aletas pectorales sostenidas por las aletas pélvicas y con la ayuda de unas diminutas proyecciones en forma de gancho llamadas 'únculos' que les permiten agarrarse a las superficies, explicaron los investigadores.

Luego, se impulsan hacia arriba moviendo sus cuerpos de un lado a otro, lo que a escala humana sería comparable a una persona escalando cientos de metros verticalmente.

El ascenso también es arriesgado. Algunos peces pierden el agarre cuando los chorros de agua repentinos los golpean, derribándolos de la pared de roca, especialmente cuando se voltean para sortear secciones sobresalientes.

Dado el volumen de agua en la base de las cataratas, es muy probable que los peces que caen puedan volver a trepar. Sin embargo, los investigadores indicaron que aquellos que aterrizan directamente sobre las rocas podrían no sobrevivir.

o

La razón por la que los peces intentan remontar la corriente, de acuerdo con los expertos, está relacionada con que los peces podrían estar buscando condiciones de vida adecuadas y zonas del río con menos competencia y menos depredadores.

Los investigadores identificaron dos amenazas humanas importantes para la especie: la pesca ilegal con redes antimosquitos de malla fina que pueden atrapar fácilmente a los peces y la extracción de agua para riego, que en algunos años ha agotado el río Luvilombo.

Temas relacionados:

Video viral

Animales

República Democrática del Congo

Investigación

Científicos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Donald Trump - Foto EFE/ Caza - Foto Canva de referencia
Estados Unidos e Irán

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Nasa

"En este momento no podemos comunicarnos con ellos": ingeniero aeroespacial de la Nasa explica momento clave de la misión en que se pierde todo el contacto con Artemis II

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de Turquía - EFE
Turquía

La OTAN destruye en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán y EE. UU. ordenó a personal diplomático abandonar el sur de Turquía

Marco Rubio, Secretario de Estado; Donald Trump, presidente de EE. UU., y Pete Hegseth, secretario de Guerra - Foto: EFE
Estados Unidos

"En este momento hay alerta máxima en todos los organismos de seguridad de EE. UU., hay 135 alertas de inteligencia activas": experto sobre amenazas en medio del conflicto con Irán

Caso Nicolás Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

"La justicia de EE. UU. le protege a Maduro los derechos que este negó a su pueblo en Venezuela": abogado sobre segunda audiencia de Maduro y Flores

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bandera de Turquía - EFE
Turquía

La OTAN destruye en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán y EE. UU. ordenó a personal diplomático abandonar el sur de Turquía

Marco Rubio, Secretario de Estado; Donald Trump, presidente de EE. UU., y Pete Hegseth, secretario de Guerra - Foto: EFE
Estados Unidos

"En este momento hay alerta máxima en todos los organismos de seguridad de EE. UU., hay 135 alertas de inteligencia activas": experto sobre amenazas en medio del conflicto con Irán

Caso Nicolás Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

"La justicia de EE. UU. le protege a Maduro los derechos que este negó a su pueblo en Venezuela": abogado sobre segunda audiencia de Maduro y Flores

Ataques de Israel y EE. UU. contra Irán - AFP
Israel

Israel anuncia que atacó instalaciones en Irán donde asegura que "se desarrollan armas nucleares"

Biagio Pilieri, preso político venezolano - Foto: EFE
Libertad

Anuncian la libertad plena para la periodista venezolana, Nakary Mena Ramos, su esposo Gianni González y el dirigente político Biagio Pilieri: "Sigamos elevando la voz para lograr la libertad de todos los presos políticos"

Foto: AFP - Canva
Ataque al régimen de Irán

Trump pide a otros gobiernos, incluido el de China, que envíen fuerzas navales al estrecho de Ormuz para garantizar el paso de embarcaciones

María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

"María Corina es una especie de presidente en espera de que se vote": experto sobre el recibimiento que ha tenido la líder venezolana en el escenario internacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre