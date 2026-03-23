Este lunes 23 de marzo un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo.

Según reportes, el avión Hércules de las Fuerzas Militares transportaba a 130 soldados. El personal se encontraba en una operación de apoyo.

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Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció sobre el suceso mediante su cuenta oficial en X (Twitter).

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea

sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública", se lee en el mensaje del funcionario.

"Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", acota.

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"Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente", prosigue.

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Finalmente, en su comunicado, Sánchez añaede: "Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor".

Puerto Leguízamo es un municipio ubicado en el extremo suroriental del departamento del Putumayo, Colombia, en el corazón de la Amazonía.

Es el municipio más grande del departamento, funcionando como zona fronteriza con Perú y Ecuador, y se encuentra a orillas del río Putumayo.