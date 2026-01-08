"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

La suerte de los presos políticos en Venezuela es una de las grandes preocupaciones en este momento coyuntural en el país caribeño.

La liberación de estos prisioneros políticos es imprescindible para avanzar en la transición a la democracia, más de 900 seres humanos entre venezolanos y extranjeros siguen en cautiverio de manera injustificada a manos del régimen venezolano.

Martha Tineo, activista de Derechos Humanos en Venezuela, y cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, se refirió a esta noticia de última hora la cual está siendo seguida de primera mano por NTN24.

“Esta noticia la recibimos como una forma de justicia, sin duda alguna, estas personas fueron detenidas de forma injusta, la libertad no es un beneficio es un derecho consagrado en la Constitución de Venezuela, es un acto de justicia”, expresó Tineo.

“Hemos documentado más de 1.000 presos políticos, esperamos que este sea el primer grupo... Todos quienes se encuentran privados de libertad por razones políticas deben ser liberados de forma plena e inmediata”, prosiguió.

“Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas privadas de libertad en El Helicoide adscritos al SEBIN, ahí teníamos identificados a 65 casos por razones políticas, pero no niego que hayan más personas, no quiero anticiparme a la hora de dar nombres”, añadió.

Según el jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, están siendo liberados en Venezuela.

Se trataría de las primeras excarcelaciones bajo el “interinato” de Delcy Rodríguez, que asumió como presidente encargada de la dictadura venezolano, luego de que Estados Unidos capturara al tirano Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores.