NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Estas acciones tácticas ocurren en momentos cuando Estados Unidos acaba de dirigir sus ataques a las narcolanchas, también sobre el Pacífico.

Washington estrecha cada vez más su cerco al narco en América Latina, el ejército de Estados Unidos intensifica sus maniobras de entrenamiento en terreno, en ejercicios conjuntos con las fuerzas armadas de Panamá.

Estas nuevas imágenes muestran a efectivos del comando sur enviados por El Pentágono, en prácticas de selva cerca del acceso norte al canal interoceánico, en la tarde del miércoles 22 de octubre. Panamá significa una ubicación estratégica en la lucha de estados unidos contra las drogas.

El calor, la humedad y la vegetación espesa de este lugar son los mismos que las tropas encontrarían en caso de operaciones terrestres, oficiales estadounidenses conducen los ejercicios conjuntos.

La base Fort Sherman, en Colón, escenario de estos ejercicios militares, es un punto geográfico crucial que permite a las unidades norteamericanas una rápida movilidad hacia los dos océanos.

Son ejercicios dirigidos a fuerzas de infantería de marina y comandos jungla, los militares entrenan dotados con fusiles de asalto, rifles de alta precisión y procedimientos con helicópteros de combate. Oficiales panameños también participan.

En los entrenamientos son utilizados fusiles de precisión, helicópteros de combate y procedimientos de supervivencia para eventuales operaciones terrestres en medio de las exigencias del trópico.

