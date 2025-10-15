NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre la potencia y destreza de sus helicópteros con ejercicios militares

octubre 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Las fuerzas militares estadounidenses dejaron ver una vez más su preparación en el Caribe para hacer frente al narcotráfico.

El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) advirtió este miércoles sobre la potencia y destreza de sus helicópteros militares con ejercicios de "fuego real sobre el mar Caribe" en medio del despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump.

La ofensiva, según ha dicho la Casa Blanca, tiene como objetivo hacer frente a los carteles de la droga en la región, incluido el Cartel de los Soles, que la administración Trump designó como organización terrorista liderada por el cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Con la intención de fortalecer su seguridad nacional y estratégica, Estados Unidos ha fortalecido su lucha contra el narcotráfico y recientemente ha informado sobre entrenamientos militares en la región, así como sobre el ataque real a presuntas narcolanchas de origen venezolano, con imágenes reales de las acciones en aguas del Caribe que han cobrado la vida de al menos 21 personas.

Es así como en una nueva advertencia sobre su poderío militar y por medio de un post en redes sociales del Comando Sur, Estados Unidos muestra el talante de dos de sus helicópteros militares durante un ejercicio en el que, lejos de tratarse de un simulacro de armas accionadas, se implementó fuego real en la región, según lo que se informó.

"Letal, ágil e imparable: un AH-1Z Cobra del USMC (Cuerpo de Marines de los Estados Unidos) y un UH-1Y Venom de 22nd MEU (La 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines) vuelan uno junto al otro mientras demuestran su destreza en combate durante un ejercicio de fuego real sobre el Mar Caribe", escribió el Comando Sur en un post en X.

La publicación incluye una imagen que referencia el momento descrito por el que es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

"La MEU está desplegada con el Grupo Anfibio USS Iwo Jima en el Caribe en apoyo a la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas del DeptofWar (Departamento de Guerra) y las prioridades del presidente Trump para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional", agregaron.

En el mensaje se hace mención también a las Fuerzas de Marines del Sur de los Estados Unidos y al secretario de Guerra Pete Hegseth, con una la imagen capturada por un miembro del Cuerpo de Marines del país norteamericano.

Esta nueva exposición de Estados Unidos acerca de su capacidad militar se da en luego de conocerse por parte de The New York Times que el Gobierno de Donald Trump habría autorizado secretamente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar acciones encubiertas en Venezuela.

Maduro, entretanto, ha alegado presuntas amenazas militares por parte de Estados Unidos y ha buscado escalar su denuncia a algunos organismos internacionales mientras lleva a cabo una serie de ejercicios de entrenamiento previendo una posible invasión que resulte en su derrocamiento.

El presidente Trump ha sido contundente en sus afirmaciones respecto a implementar su poderío militar en el Caribe y tiene vigente la recompensa de 50 millones de dólares por información que contribuya con la captura de Maduro.

