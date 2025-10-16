NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Fuerzas Militares

Se va el hombre clave en las operaciones de EE. UU. en el Caribe: el almirante Holsey deja el Comando Sur

octubre 16, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Laura Talero Rojas
El jefe del Comando Sur de EE. UU. se retira | Foto EFE
Su salida se produce mientras Washington mantiene un despliegue naval en la región y crecen las fricciones con el régimen de Nicolás Maduro.

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, anunció que se retirará de la Armada el próximo 12 de diciembre de 2025, tras un año al frente de las operaciones militares en el Caribe. Su salida se da en medio de tensiones diplomáticas y militares con Venezuela, y de una serie de relevos en los altos mandos impulsados por el presidente Donald Trump.

Holsey, quien coordinó los ataques de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el mar Caribe, confirmó su decisión a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial del Comando Sur en X. “A partir del 12 de diciembre de 2025 me retiraré de la Armada de Estados Unidos”, escribió el almirante, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de su salida.

Durante su gestión, Washington intensificó su presencia militar en la región, desplegando aviones furtivos y siete buques de guerra en una operación antinarcóticos. Según informes oficiales, las fuerzas estadounidenses neutralizaron al menos cinco embarcaciones sospechosas, lo que dejó 27 muertos.

Este incremento en las operaciones ha generado preocupación en Caracas, donde el régimen de Nicolás Maduro interpreta las maniobras como parte de un posible intento de presión o desestabilización. Autoridades venezolanas han calificado la presencia militar de Estados Unidos como una provocación directa.

La salida de Holsey ocurre en un contexto de profundos cambios en la cúpula militar estadounidense. Desde enero, Trump ha reemplazado a varios altos mandos, entre ellos al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles “CQ” Brown, y a los líderes de la Armada, la Guardia Costera y la Agencia de Seguridad Nacional.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido los movimientos afirmando que el presidente busca una “renovación estratégica de liderazgo”, mientras que legisladores demócratas advierten sobre una posible politización de las Fuerzas Armadas.

