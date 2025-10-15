NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Franja de Gaza

Ejército de Israel afirma que Hamás entregó un cadáver que no corresponde a ningún rehén en la Franja de Gaza

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Rehenes en la Franja de Gaza - AFP
El Ejército advirtió que el grupo extremista palestino "tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos".

El Ejército de Israel afirmó que el grupo terrorista Hamás entregó un cadáver que no corresponde a ningún rehén en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado emitido este miércoles, las fuerzas militares israelíes confirmaron que se trata de uno de los cadáveres que fueron entregados la noche del martes.

Y es que "una vez concluidos los exámenes del instituto forense nacional", se concluyó que "el cuarto cuerpo entregado por Hamás a Israel no corresponde a ninguno de los rehenes", según indicó el Ejército en el texto.

En el mismo comunicado, el Ejército arremetió contra el grupo extremista palestino y advirtió que "Hamás tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos".

Tras llegar a un acuerdo de canje entre Israel y Hamás, como parte inicial de una negociación mediada por Estados Unidos, el grupo extremista se comprometió a entregar a todos los cautivos que se encontraban en Gaza.

Para el lunes 13 de octubre, el movimiento liberó los veinte últimos rehenes que seguían con vida tras su secuestro durante el ataque a Israel el 7 de octubre de 2023 y también devolvió ocho de los 28 cadáveres previstos.

La noche del martes, las familias de los rehenes habían indicado que tres de los cuatro cadáveres habían sido identificados y que se trataban de Uriel Baruj, Eitan Levy y Tamir Nimrodi.

Anterior a esta entrega, Hamás había entregado el lunes los cuatro primeros cadáveres.

