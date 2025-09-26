Ejército de Israel tomó control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamás y transmitió en vivo el discurso de Netanyahu ante la ONU

Este viernes fue el turno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para subir al estrado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York.

Allí, el líder hebreo fue recibido con aplausos pero también con el abandono de delegados de varios países como Colombia, cuyos representantes se levantaron de las sillas cuando Netanyahu iba a comenzar su discurso.

La declaración se centró, como era esperado, en el operativo contra Hamás que desde hace casi dos años, desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu dijo que Israel ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

Justamente, Netanyahu aumentó la presión sobre Hamás y, durante su discurso ante la ONU, anunció que su discurso estaba viajando miles de kilómetros y era transmitido en vivo en Gaza luego de que el Ejército tomara control de los teléfonos de los residentes del enclave palestino.

"En una acción sin precedentes, el primer ministro Benjamin Netanyahu, en una transmisión en vivo desde el edificio de la ONU en Nueva York, anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel tomaron el control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamas, y que su discurso ahora está siendo transmitido en vivo a través de los teléfonos", dijo.

"El primer ministro hizo un llamamiento a los residentes de Gaza y dejó claro que la guerra podría terminar inmediatamente tras el regreso de los rehenes, el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja", señala la oficina de Netanyahu.

Y agregó que el premier "enfatizó que, quien lo haga vivirá, mientras que quienes no lo hagan, serán perseguidos".

Netanyahu, además, envió un mensaje a los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás pero lo hizo directamente a la Franja de Gaza, pues anunció que el Ejército dispuso de inmensos parlantes apuntando hacia la ciudad más grande del enclave, donde se presume se atrincheran los cautivos.

"Quiero hacer algo que nunca he hecho antes. Desde aquí quiero hablarle directamente a los rehenes a través de los altavoces. He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que nuestros rehenes puedan escuchar mi mensaje. Lo voy a decir primero en hebreo y luego en inglés", dijo.

Asimismo, en medio de los anuncios de reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países como Francia, Reino Unido y Australia en el marco de la Asamblea General, el premier dijo que su creación sería un "suicidio nacional" para Israel.

"La Autoridad Palestina es una institución corrupta hasta la médula", acusó Netanyahu.