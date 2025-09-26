NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Israel

Ejército de Israel tomó control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamás y transmitió en vivo el discurso de Netanyahu ante la ONU

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Netanyahu, además, envió un mensaje a los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás mediante inmensos parlantes del Ejército.

Este viernes fue el turno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para subir al estrado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York.

Allí, el líder hebreo fue recibido con aplausos pero también con el abandono de delegados de varios países como Colombia, cuyos representantes se levantaron de las sillas cuando Netanyahu iba a comenzar su discurso.

La declaración se centró, como era esperado, en el operativo contra Hamás que desde hace casi dos años, desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

o

Netanyahu dijo que Israel ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

Justamente, Netanyahu aumentó la presión sobre Hamás y, durante su discurso ante la ONU, anunció que su discurso estaba viajando miles de kilómetros y era transmitido en vivo en Gaza luego de que el Ejército tomara control de los teléfonos de los residentes del enclave palestino.

"En una acción sin precedentes, el primer ministro Benjamin Netanyahu, en una transmisión en vivo desde el edificio de la ONU en Nueva York, anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel tomaron el control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los miembros de Hamas, y que su discurso ahora está siendo transmitido en vivo a través de los teléfonos", dijo.

"El primer ministro hizo un llamamiento a los residentes de Gaza y dejó claro que la guerra podría terminar inmediatamente tras el regreso de los rehenes, el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja", señala la oficina de Netanyahu.

Y agregó que el premier "enfatizó que, quien lo haga vivirá, mientras que quienes no lo hagan, serán perseguidos".

o

Netanyahu, además, envió un mensaje a los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás pero lo hizo directamente a la Franja de Gaza, pues anunció que el Ejército dispuso de inmensos parlantes apuntando hacia la ciudad más grande del enclave, donde se presume se atrincheran los cautivos.

"Quiero hacer algo que nunca he hecho antes. Desde aquí quiero hablarle directamente a los rehenes a través de los altavoces. He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que nuestros rehenes puedan escuchar mi mensaje. Lo voy a decir primero en hebreo y luego en inglés", dijo.

Asimismo, en medio de los anuncios de reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países como Francia, Reino Unido y Australia en el marco de la Asamblea General, el premier dijo que su creación sería un "suicidio nacional" para Israel.

"La Autoridad Palestina es una institución corrupta hasta la médula", acusó Netanyahu.

Temas relacionados:

Israel

Benjamín Netanyahu

Franja de Gaza

Gaza

Guerra en Gaza

ONU

Asamblea General de la ONU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Asamblea General de la ONU /FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Más de Actualidad

Ver más
Militares colombianos - Foto EFE de referencia
Ejército de Colombia

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Chorro de agua - Foto de referencia: Pexels
Agua

Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías

Buques de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Militares colombianos - Foto EFE de referencia
Ejército de Colombia

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Chorro de agua - Foto de referencia: Pexels
Agua

Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías

Buques de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Juan Guillermo Cuadrado sueña con jugar el Mundial 2026 - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado confiesa que sueña en ir al Mundial con Colombia y revela la razón por la que decidió continuar su carrera en Italia

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Cardi B y Shakira - Foto de EFE
Shakira

La razón por la que Cardi B buscó a Shakira tras separase de su esposo: "Hay que recoger los pedacitos"

Messi | Foto: EFE
Messi

Messi reveló que el partido contra Venezuela será su “último baile” por Eliminatorias con la selección en territorio argentino

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda