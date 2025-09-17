NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

septiembre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
La senadora Paola Holguín dijo en NTN24 que se trató de una decisión "maravillosa" que "exhorta al Gobierno de Gustavo Petro" a replicar la designación.

Paola Holguín, senadora de la República de Colombia, habló este miércoles en el programa La Tarde de NTN24 sobre la aprobación del Senado a la proposición que "declara al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas".

Para la senadora se trató de una decisión "maravillosa" que se logró tras dejar en evidencia el riesgo que la organización implica para la seguridad del hemisferio y que "exhorta al Gobierno de Gustavo Petro para que, cumpliendo los acuerdos internacionales, proceda también a declarar esta organización como estructura criminal".

o

Holguín considera que cada vez va a ser más difícil para la administración de Petro ocultar que el Cartel de los Soles es una organización criminal, como lo han hecho varios países de la región incluidos Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana.

Respecto al hecho de que el presidente Petro junto con el ministro de Defensa Pedro Sánchez no reconozcan aún siquiera la existencia del Cartel de los Soles, Holguín señaló que es algo que deja en evidencia que ambos no están al tanto sobre los distintos informes de inteligencia acerca del cartel del régimen venezolano.

"Yo lamento mucho que esté tan desinformado el ministro de Defensa, que esté tan desinformado Gustavo Petro, pero en algún momento con mucho gusto nosotros podemos hacer llegar toda la información, que suficiente hay en Colombia, no solo sobre la existencia del Cartel de los Soles, sino sobre la convivencia de ese cartel con otras estructuras criminales que operan aquí", expresó Holguín.

o

Holguín mencionó algunos de los problemas que tiene su sector político con Petro, como su origen siendo miembro del movimiento guerrillero M-19 y su propia elección en la que, según aseguró la senadora, "al parecer intervinieron estructuras delincuenciales".

"Esa convivencia de Petro primero con Chávez y después con Maduro, esa relación donde han convertido la afinidad ideológica en complicidad criminal, porque Petro no solo se hace el de la vista gorda con el Cartel de los Soles, también se ha hecho el de la vista gorda cuando Maduro permitió que los bandidos del ELN pasaran de Arauca a Norte de Santander a masacrar colombianos", sostuvo Holguín.

o

La funcionaria colombiana, entretanto, mostró su preocupación por la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas y la manera en que la administración Trump expuso la poca cooperación del Gobierno Petro en acuerdos antinarcóticos. "Ojo con Petro porque está jugando con fuego", concluyó Holguín.

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

