"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

El activista en derechos humanos venezolano, escritor y director de la serie documental 'La Peste', Gustavo Tovar, dijo en La Tarde de NTN24 que "el arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura", a propósito del premio de "paz" que el régimen se inventó para Nicolás Maduro.

La Sociedad Bolivariana del régimen, cabe precisar, le dio a Maduro el "Premio arquitecto de la Paz", con medalla incluida por, según ellos, "buscar la paz" en su país, en América Latina y en el mundo entero, pese a las cientos de denuncias en su contra por cometer crímenes de lesa humanidad y atentar contra los derechos humanos de miles de personas.

"Solo le falta al patético payaso de circo Nicolás Maduro condecorar su bigote y su soledad. Es verdaderamente estúpido lo que está ocurriendo. Es un signo de la soledad del dictador (…) cuando está en la decadencia final busca celebrar su soledad frente al espejo. Están perdidos, derrotados y pronto les pasaremos por encima", señaló Tovar.

El activista resaltó el trabajo de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, quien recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el régimen venezolano, un reconocimiento que ahora el régimen intentó replicar.

"Los héroes llegan de la batalla con cicatrices y los dictadores intentan llenar ese vacío de la maldad, de la crueldad que han causado en la humanidad y donde se han generado tantos héroes (…) con la vacuidad de una condecoración ficticia. Es un circo, es un trágico circo", acotó Tovar.

Maduro, vale recordar, mantiene presos a más de mil ciudadanos que han alzado su voz contra los ideales que el régimen ha impuesto en el país. Recientemente, el régimen condenó a un adolescente de 17 años a 10 por supuesto terrorismo e instigación al odio.

Según la ONG de derechos humanos Provea, en los primeros diez años de Maduro (2013-2023) las fuerzas de seguridad del régimen habrían asesinado al menos a 10.085 personas y también documentaron 1.652 casos de tortura y miles de tratos crueles y degradantes.

"Los feroces dictadores del siglo XX siempre en sus últimos días condecoraban su soledad. Estamos asistiendo a ese circo chavista que pone fin al drama que tanto él como como (Hugo) Chávez y toda su manada de criminales nos causaron", apuntó Tovar.