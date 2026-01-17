NTN24
Sábado, 17 de enero de 2026
Sábado, 17 de enero de 2026
Real Madrid

La afición del Real Madrid abucheó a su equipo en el debut de Arbeloa en liga: Vinícius lloró tras ser uno de los más silbados

enero 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vinicius Jr., jugador del Real Madrid en el juego ante Levante - Foto: EFE
Vinicius Jr., jugador del Real Madrid en el juego ante Levante - Foto: EFE
El equipo ‘merengue’ se midió este sábado al Levante en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador tras la destitución de Xavi Alonso.

En el debut en LaLiga de Álvaro Arbeloa como técnico, el Real Madrid venció este sábado 2-0 al Levante en el estadio Santiago Bernabéu, en la vigésima jornada, ante unos aficionados que abuchearon a sus jugadores al inicio del partido.

Kylian Mbappé (58') adelantó a los blancos con un gol de penal que el propio atacante francés provocó tras ser derribado por el central del Levante. Adrián de la Fuente, y Raúl Asencio (65') sentenció con un tanto de cabeza tras un córner.

El choque comenzó con una sonora rechifla dedicada principalmente al brasileño Vinícius y al inglés Jude Bellingham cada vez que tocaban el esférico. También fueron silbados otros jugadores, como el uruguayo Fede Valverde y Dean Huijsen.

o

El presidente blanco Florentino Pérez tampoco salió indemne del malestar. La afición coreó "Florentino dimisión" tras dos dolorosas caídas en una misma semana, ante el Barcelona en la final de la Supercopa, y el Albacete por Copa del Rey.

Una imagen en zona mixta del estadio mostró el momento en el que Vinicius se encuentra sentado en las escaleras del Bernabéu llorando por los silbidos de la afición madridista. Mientras los jugadores se preparaban para saltar al campo de juego, al jugador brasileño se le vio cabizbajo y recibiendo el consuelo del cuerpo técnico y sus compañeros.

Arbeloa fue nombrado el lunes en sustitución de Xabi Alonso después de que el Madrid perdiera la final de la Supercopa de España contra su rival Barcelona, y en su primer partido al mando el club quedara eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete de segunda división.

"No venimos de una buena semana y la afición está en su derecho de mostrar su descontento con todos los jugadores, con el equipo, conmigo en primer lugar", dijo Arbeloa a la prensa tras el encuentro.

o

"Creo que los pitos fueron para todos, y para mí en primer lugar, porque soy el líder de este equipo y soy alguien que cuando las cosas no van bien hay que gritar" añadió.

El entrenador español también respaldó a Vinicius y prometió sacar lo mejor de él mientras esté al mando del equipo.

"Lo tengo claro como entrenador del Madrid: trabajaré para sacar la mejor versión de Vinicius y pediré a sus compañeros que le busquen más, que le den el máximo balón", afirmó Arbeloa.

"Lo que ha hecho Vinicius desde que llegó aquí siendo un chaval, pocos lo han hecho en la historia del Real Madrid", prosiguió el técnico.

Temas relacionados:

Real Madrid

Vinicius Jr.

Fútbol

Santiago Bernabéu

Selección de Brasil

Liga Española

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Trofeos Liga Futve y Copa Sudamericana - Fotos AFP
Fútbol

Ciudad colombiana acoge a grande de Venezuela para partidos de pretemporada: enfrentará a un campeón continental

Pierre Emerick Aubameyang - Foto EFE
Fútbol

Tras 'papelón' en 2025, selección de fútbol es suspendida por el Gobierno de su país que también despidió a goleador con paso por el Barcelona

Final de la Copa Árabe entre Marruecos y Jordania - Foto: AFP
Premio Puskás

Piden que golazo de selección clasificada al Mundial y que enfrentará a país sudamericano sea premiado con el Puskás

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Buque petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia EFE
Buque petrolero

Plataforma especializada de rastreo reporta que dos buques petroleros llegaron recientemente a Venezuela pese a bloqueo de EE. UU. y que otros navegan hacia el país

Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Presidente de la Cámara de Representantes descartó despliegue de tropas estadounidenses y una nueva incursión militar en Venezuela

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz muestra una nueva faceta y se lanza como solista con la canción ‘La Promesa’ con la que busca inspirar a los jóvenes en Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: AFP
Régimen de Maduro

"En Venezuela tenemos un régimen ilegítimo que coopera con criminales": Marco Rubio sobre el régimen de Maduro

Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro lo que estaba buscando era dejar de ser el protagonista porque ya se dio cuenta de que Trump no habla por hablar": estratega político tras llamada entre ambos presidentes

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Estados Unidos e Irán

"La ayuda está en camino": Trump les pide a los manifestantes que sigan protestando y tomen control de las instituciones en Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre