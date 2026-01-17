La afición del Real Madrid abucheó a su equipo en el debut de Arbeloa en liga: Vinícius lloró tras ser uno de los más silbados

En el debut en LaLiga de Álvaro Arbeloa como técnico, el Real Madrid venció este sábado 2-0 al Levante en el estadio Santiago Bernabéu, en la vigésima jornada, ante unos aficionados que abuchearon a sus jugadores al inicio del partido.

Kylian Mbappé (58') adelantó a los blancos con un gol de penal que el propio atacante francés provocó tras ser derribado por el central del Levante. Adrián de la Fuente, y Raúl Asencio (65') sentenció con un tanto de cabeza tras un córner.

El choque comenzó con una sonora rechifla dedicada principalmente al brasileño Vinícius y al inglés Jude Bellingham cada vez que tocaban el esférico. También fueron silbados otros jugadores, como el uruguayo Fede Valverde y Dean Huijsen.

El presidente blanco Florentino Pérez tampoco salió indemne del malestar. La afición coreó "Florentino dimisión" tras dos dolorosas caídas en una misma semana, ante el Barcelona en la final de la Supercopa, y el Albacete por Copa del Rey.

Una imagen en zona mixta del estadio mostró el momento en el que Vinicius se encuentra sentado en las escaleras del Bernabéu llorando por los silbidos de la afición madridista. Mientras los jugadores se preparaban para saltar al campo de juego, al jugador brasileño se le vio cabizbajo y recibiendo el consuelo del cuerpo técnico y sus compañeros.

Arbeloa fue nombrado el lunes en sustitución de Xabi Alonso después de que el Madrid perdiera la final de la Supercopa de España contra su rival Barcelona, y en su primer partido al mando el club quedara eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete de segunda división.

"No venimos de una buena semana y la afición está en su derecho de mostrar su descontento con todos los jugadores, con el equipo, conmigo en primer lugar", dijo Arbeloa a la prensa tras el encuentro.

"Creo que los pitos fueron para todos, y para mí en primer lugar, porque soy el líder de este equipo y soy alguien que cuando las cosas no van bien hay que gritar" añadió.

El entrenador español también respaldó a Vinicius y prometió sacar lo mejor de él mientras esté al mando del equipo.

"Lo tengo claro como entrenador del Madrid: trabajaré para sacar la mejor versión de Vinicius y pediré a sus compañeros que le busquen más, que le den el máximo balón", afirmó Arbeloa.

"Lo que ha hecho Vinicius desde que llegó aquí siendo un chaval, pocos lo han hecho en la historia del Real Madrid", prosiguió el técnico.