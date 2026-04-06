Así reapareció el empresario venezolano cercano al régimen Wilmer Ruperti tras ser detenido por el SEBIN

El empresario petrolero Wilmer Ruperti, cercano al régimen venezolano, volvió a aparecer públicamente luego de permanecer por varios días bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

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Su reaparición se produjo a través de un video publicado en redes sociales, en el que envió un breve mensaje, mientras las "autoridades" continúan sin ofrecer detalles sobre su situación legal.

En su mensaje hizo referencia a figuras históricas venezolanas: "Esta noche hermosa, full de estrellas… acompañado de Manuelita Sáenz, Simón Bolívar y mi amado Francisco de Miranda, ese soy yo", mencionó Ruperti.

Fue a mediados del mes de marzo del año en curso que agentes del régimen venezolano, que hoy controla Delcy Rodríguez, detuvieron a Ruperti.

De acuerdo con información de medios venezolanos, recogida por la agencia Reuters, el magnate permaneció bajo custodia de la policía de inteligencia afín a la dictadura venezolana, después de haber sido convocado a una reunión.

El bufete de abogados Winston & Strawn indicó al respecto que a Ruperti se le pidió presentarse a un encuentro con funcionarios de inteligencia alrededor de la 1:00 p. m. (hora local) del jueves.

Asimismo, el despacho jurídico manifestó que, aunque su equipo de seguridad fue retenido inicialmente y luego liberado, el empresario continuaba retenido sin que el régimen explicara las razones de la medida.

Días antes de su detención, al magnate se le vio festejando la histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ruperti, empresario del transporte marítimo y del sector energético con cercanía al régimen venezolano, ganó notoriedad tras colaborar en el traslado de combustible hacia el país durante el paro de 2002-2003 en la estatal PDVSA.

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Dicha participación fortaleció su relación con la administración del entonces presidente Hugo Chávez.

En cuanto al colectivo, Ruperti es famoso por ser propietario de los Tiburones de La Guaira, equipo de béisbol profesional venezolano, que se coronó campeón de la LVBP en 2024 y de la Serie del Caribe ese mismo año.