NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Rusia dice que Irán tiene que ponerle “fin de inmediato a las acciones” miliares en la región

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Bombardeos | Foto AFP
Los organismos reiteraron que conforme al Derecho Internacional los Estados miembros tienen derecho a defender sus buques.

Esta semana, la directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, María Zajárova, exigió cese a las operaciones militares al régimen de Irán.

“Como saben, el Consejo de Seguridad (de la ONU) aprobó la resolución 2817 preparada por Baréin, en la que condena los golpes contra el territorio de los países árabes del golfo Pérsico”, explicó.

La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia. Aquellas votaciones son respaldadas por 135 Estados miembro como copatrocinadoras.

En ese contexto, Zajárova dijo “se insta a Irán a que ponga fin de inmediato a tales acciones”, en sus declaraciones, la nación de Bahréin, presentó un texto en nombre del Consejo de Cooperación que exige el “cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán”.

Puesto que, en los últimos días el régimen de Irán ha atacado zonas de Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

En ese sentido la resolución determinó que esas acciones “constituyen a una violación del Derecho Internacional” y que sería una “amenaza para la paz y la seguridad internacional”.

Además, el Consejo incluyó una advertencia contundente sobre el estrecho de Ormuz y el Bab el-Mandeb, lugares marítimos por los que pasan el petróleo y gas natural que consume el mundo.

La resolución también sentenció toda acción o amenaza del régimen de Irán dirigida a obstaculizar la navegación por esas vías, y reiteró que conforme al Derecho Internacional los Estados miembros tienen derecho a defender sus buques.

Finalmente, al terminar su discurso dijo que “como han notado, Rusia y China se abstuvieron, ya que no están de acuerdo con el propio concepto de documentos, elaborados al margen de la causa raíz de la actual escalada en la región”.

