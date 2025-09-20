"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Las democracias de occidente se han visto recientemente amenazadas por distintas situaciones que elevan la tensión política en varios países como Estados Unidos, Colombia, México y Ecuador.

El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos no fue un incidente aislado sino la confirmación de una peligrosa tendencia en aumento, pues, en Colombia, el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay desencadenó a su vez una serie de atentados y desplazamientos masivos, situación similar a la del atentado contra Fernando Villavicencio, también aspirante a jefe de Estado.

Ricardo Rojas, exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires (Argentina), doctor en historia económica, abogado, catedrático, universitario y escritor, analizó este tema en el programa Razón de Estado de NTN24.

"El concepto de democracia está en crisis en el sentido en el que la democracia surgió, en la tradición constitucional que hemos seguido en nuestros países, como una forma de organizar gobiernos que protegieran derechos y poco a poco se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder. Hoy izquierda y derecha son dos grupos que están peleando por el poder", consideró Rojas.

Para el académico las pasiones y los intereses son los que están tomando el control. "El Estado se ha convertido en un vehículo para obtener poder, ventajas económicas y un montón de privilegios", señaló.

Rojas mencionó además que existen formas de crimen organizado que en muchos casos se establecen a través de actividades que son "prohibidas por el propio Estado", y agregó que hay un problema en varios países, cuyos gobernantes en ocasiones se involucran en escándalos que los relacionan con dineros del narcotráfico dentro de sus campañas presidenciales.