Miércoles, 15 de octubre de 2025
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
La declaración de Maduro coincide con el anuncio del presidente Donald Trump, desde la Casa Blanca, de autorizar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a entrar en Venezuela.

Este miércoles, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció ante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz sobre la presión del Gobierno de Estados Unidos y en medio del temor de la dictadura chavista por una eventual operación que le ponga fin a la usurpación.

Desde el Despacho Oval, Trump también confirmó que su administración tiene sobre la mesa acciones terrestres contra los carteles venezolanos al considerar que el mar está "controlado" por las Fuerzas Armadas.

Ante esto, Maduro volvió a rechazar el despliegue militar estadounidense frente a aguas venezolanas y aseguró que no busca "la guerra".

"Los supremacistas piensan que ellos ordenan y nosotros obedecemos, que ellos mandan y el mundo cambia. El primero que sabe que eso no es cierto es el pueblo de EE.UU. (…) Ganar la paz de Venezuela en la opinión pública estadounidense con razones, con ejemplos, con testimonios y con la verdad y la rectitud de nuestra Constitución. Decirle al pueblo de EE.UU.: 'No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Suramérica'", dijo.

Ante la negativa de EE. UU. a mantener los canales diplomáticos con el régimen, Maduro calificó a Estados Unidos de "supremacista y nazi" y lo calificó como el "imperio".

"Hay que pensar que la humanidad, desde siempre, de raíz, de trayectoria y de historia, ha sido diversa. Jamás ha tenido una sola lengua, un pensamiento, una cultura y un solo sistema político. Jamás, bajo ningún imperio en el pasado. Así que si el imperio estadounidense, con su ideología supremacista y nazi cree que nos va a uniformar a todos con un solo pensamiento, en un solo orden y en un solo mando, está fuera de época, está 'demodé'", agregó.

Finalmente, se pronunció sobre los contundentes comentarios de Trump, que muchos califican como la antesala del fin del régimen:

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos", mencionó.

Y añadió: "¡Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA! América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia".

