"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

Este martes 7 de octubre de 2025 se conmemora el segundo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, el cual desencadenó un duro conflicto en la Franja de Gaza.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el Dr. Samuel Moscovici, vicedirector del Servicio de Neurología del Centro Médico Hadassah de Jerusalén, se refirió al infame ataque en el que murieron cientos de personas y otras secuestradas.

“Creo que ese día es el día más horrible que ha visto el Estado de Israel (...) Y creo que después del holocausto, el pueblo judío y también uno de los días más horribles que me parece que ha visto el mundo. Aunque haya parte de él que no quiera entenderlo y reconocerlo”, comentó Moscovici.

Aunque estaba involucrado principalmente en atender los casos de neurocirugía, el Dr. Moscovici recordó algunos de los pacientes que llegaron con heridas críticas y recordó puntualmente a una joven que simplemente había asistido una fiesta un día sábado.

Por otro lado, mencionó las huellas que dejó el acontecimiento violento para Israel: "Familias que fueron borradas y mutiladas, padres con tres niños pequeños, niños de nueve meses que fueron asesinados y mutilados en cautiverio, gente joven. Obviamente que eso no se va a poder olvidar", añadió.

Finalmente, se refirió a otros acontecimientos ocurridos luego del ataque terrorista de Hamás, como los ataques de Irán.

"Pasamos de ahí a otros atentados terroristas incontables que muchos ni siquiera salen en los medios. No solo eso, los ataques de Irán cuando teníamos que pasar toda la terapia intensiva y todos nuestros pacientes al menos cuatro y operar en situación de que no vayamos a ser explotados como fue el hospital de Soroka en el sur", comentó.