NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
Donald Trump

"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo": Donald Trump sobre la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Trump afirmó que negociadores estadounidenses se encontraban participando en las conversaciones que se llevan a cabo en Egipto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que había una "posibilidad real" de un acuerdo de paz en Gaza, mientras los negociadores de Hamas e Israel mantienen conversaciones indirectas en el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023.

"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo sobre Medio Oriente que traerá paz a esa región", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval junto al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Trump afirmó que negociadores estadounidenses se encontraban participando en las conversaciones que se llevan a cabo en Egipto. La Casa Blanca anunció el lunes que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, participarían.

"Existe una posibilidad real de que podamos hacer algo", dijo Trump.

o

“Creo que existe la posibilidad de que haya paz en Oriente Medio. Es algo que va más allá de la situación en Gaza. Queremos la liberación inmediata de los rehenes”, añadió.

"Nuestro equipo está allí ahora, otro equipo acaba de partir y otros países, literalmente todos los países del mundo, han apoyado el plan".

o

Trump agregó que Estados Unidos hará "todo lo posible para asegurarse de que todos respeten el acuerdo" si Hamás e Israel acuerdan un alto el fuego para poner fin a la guerra.

Temas relacionados:

Donald Trump

Guerra en Gaza

Israel - Hamás

Negociaciones

Acuerdo de paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es más que una herramienta y una estrategia de campaña": congresista Lina María Garrido sobre propuesta de Constituyente de Petro en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Milagro

Un raro caso de lupus y una bebé nacida con cinco meses: Los milagros que podrían llevar a la madre María de San José al podio de los santos

Explosión de un camión con gas en Ciudad de México - Foto AFP
México

Asciende a 10 el número de muertos por explosión de un camión con gas en Ciudad de México

El autobús quedó completamente calcinado
Accidente

Autobús se incendió en Guayana, pocos pasajeros pudieron salir y nueve quedaron completamente calcinados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Milagro

Un raro caso de lupus y una bebé nacida con cinco meses: Los milagros que podrían llevar a la madre María de San José al podio de los santos

Científicos | Foto Canva
Cáncer

Científicos hallan en un hongo una molécula con potencial contra el cáncer: ¿Cómo funciona y dónde crece?

Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Jugadores del FPC convocados a la Vinotinto para juegos amistosos de octubre - Foto referencia: EFE
Selección de Venezuela

Estos son los jugadores del fútbol colombiano convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA de octubre

Explosión de un camión con gas en Ciudad de México - Foto AFP
México

Asciende a 10 el número de muertos por explosión de un camión con gas en Ciudad de México

El autobús quedó completamente calcinado
Accidente

Autobús se incendió en Guayana, pocos pasajeros pudieron salir y nueve quedaron completamente calcinados

Selección venezolana en Maturín - Foto EFE/ Bandera de México - Foto de referencia Canva
La Vinotinto

"A cumplir tu sueño de niño": padre de futbolista nacido en México celebró eufóricamente el llamado de su hijo a La Vinotinto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda