"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo": Donald Trump sobre la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que había una "posibilidad real" de un acuerdo de paz en Gaza, mientras los negociadores de Hamas e Israel mantienen conversaciones indirectas en el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023.

"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo sobre Medio Oriente que traerá paz a esa región", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval junto al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Trump afirmó que negociadores estadounidenses se encontraban participando en las conversaciones que se llevan a cabo en Egipto. La Casa Blanca anunció el lunes que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, participarían.

"Existe una posibilidad real de que podamos hacer algo", dijo Trump.

VEA TAMBIÉN Trump y Lula conversaron telefónicamente y acordaron tener una reunión diplomática o

“Creo que existe la posibilidad de que haya paz en Oriente Medio. Es algo que va más allá de la situación en Gaza. Queremos la liberación inmediata de los rehenes”, añadió.

"Nuestro equipo está allí ahora, otro equipo acaba de partir y otros países, literalmente todos los países del mundo, han apoyado el plan".

VEA TAMBIÉN "Ahora tendremos que empezar a mirar por la tierra": Trump aseguró que ya no hay barcos en el agua tras misión de la Marina en el Caribe o

Trump agregó que Estados Unidos hará "todo lo posible para asegurarse de que todos respeten el acuerdo" si Hamás e Israel acuerdan un alto el fuego para poner fin a la guerra.