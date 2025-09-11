El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah ha conmocionado a Estados Unidos. Brandon Russon, testigo del trágico suceso, compartió su experiencia en una entrevista exclusiva con El Informativo USA de NTN24.

Contó que “estaba muy cerca de la carpa del señor Kirk”. “Habían pasado 20 minutos desde que comenzó el evento cuando escuché el disparo. Estaba bastante cerca para ver la bala y como llegó hasta Charlie, y vi la expresión suya mientras era impactado”, lamentó.

Russon explicó en la entrevista que “los detalles de esa tragedia quedarán para siempre en mi cabeza” y que su reacción fue tirarse al suelo y escribirle a su esposa sobre lo que estaba pasando.

Reveló, además, que en el momento en el que le dispararon a Charlie mucha gente “no creía que fuera real” y que varias personas “estaban llorando y gritando”. “Recuerdo sentirme confundido por un segundo. Cuando vi la sangre salir de Charlie supe que algo muy serio había ocurrido”.

“Mi reacción fue simplemente buscar refugio, porque el sujeto iba a abrir fuego con el resto, había un protocolo de tiroteo, pero me sentí muy vulnerable”, añadió.

Russon habló sobre la seguridad que había en el evento afirmando que se sentía decepcionado con las medidas de seguridad del lugar. “Creo que es justo decir que la Policía del campus probablemente pensó que esta multitud iba a ser una multitud amable con Charlie”, mencionó.

“Yo he admirado a este hombre por mucho tiempo y fue un giro muy oscuro tener que ser testigo de su muerte”, sentenció.