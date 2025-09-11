NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Javier López Fernández, vicepresidente del Parlamento Europeo, y Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular de España, expusieron sus razones para apoyar la aprobación de los pronunciamientos contra el Cartel de los Soles y otras organizaciones criminales.

Este jueves, se aprobó en el Parlamento Europeo una resolución en la que pide a la Unión Europea incluir al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas.

Cabe resaltar que, para Estados Unidos, el Cartel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen, como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el general Padrino López.

La iniciativa, que fue liderada por el Partido Popular Europeo, logró ser aprobada por una mayoría de 355 votos a favor y 173 en contra.

A su vez, el Parlamento Europeo también mostró su preocupación “por el crimen organizado y la actividad terrorista en Colombia", además de la polarización y los discursos del presidente Gustavo Petro en contra de la oposición.

Javier López Fernández, vicepresidente del Parlamento Europeo, y Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular de España, explicaron en La Noche de NTN24 sus razones para apoyar la aprobación de los pronunciamientos contra el Cartel de los Soles y otras organizaciones criminales en el legislativo europeo.

Mato lamentó que el Partido Socialista español (PSOE) haya decidido no apoyar la resolución que fue aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo.

“Decidieron quedarse afuera de esta resolución y lo lamento, porque creo que esta resolución lo que viene a decir es que hay que acabar con la violencia, que hay un pueblo que está sufriendo, que tenemos que estar todos juntos luchando contra esta lacra que es el terrorismo, contra el narcotráfico, contra los asesinos y también, lógicamente, tenemos que intentar que las declaraciones de odio y de a veces posiciones equidistantes desaparezcan por parte de todos”, indicó.

AL mismo tiempo, expuso las razones que llevaron también a incluir en la lista de organizaciones terroristas al Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

“Son de la misma calaña, son el mismo tipo de gente y organizaciones que lo único que hacen son sembrar el terror, la violencia, el asesinato, vivir del narcotráfico. Es un problema que tenemos que afrontar y nos da igual como se llamen”, expresó.

Por último, fue enfático en afirmar que “el Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia”.

Por su parte, Javier López Fernández, vicepresidente del Parlamento Europeo, explicó que “a la luz del magnicidio ocurrido con el precandidato presidencial, Miguel Uribe, se decidió debatir una resolución y aprobar una resolución que tenía que ver con el aumento de la violencia política que padece el país”.

El eurodiputado del Partidos Socialista Español aseguró también que “uno de los mayores retos que afronta la región, no solo Colombia, sino todo su entorno, es el crimen organizado muy vinculado al narcotráfico”.

“Esto no es nuevo, pero se ha ido agravando durante los últimos años. Un crimen organizado que, además, actúa y opera de forma internacional, que también vende y hay un tránsito importante hacia Europa, pero que tiene la capacidad de actuar como termitas sobre las instituciones, destruir la convivencia democrática, corromper instituciones y llevar la violencia a las calles”, subrayó.

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

